"Арсенал" одержал волевую победу в дерби Северного Лондона

"Арсенал" одержал волевую победу 2:1 над "Тоттенхэмом", благодаря чему вышел на чистое второе место в Премьер-Лиге.

Относительно своей неудачи с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии в стартовый состав "канониров" вернулись Томас Партей, Деклан Райс, Леандро Троссард и Рахим Стерлинг, заменив Жоржиньо, Микеля Мерино, Габриэля Мартинелли и Габриэля Жезуса.



По сравнению с выездом к "Тамуорту" наставник "шпор" Анге Постекоглу вернул в стартовый состав своей команды Джеда Спенса, Лукаса Бергвалла, Деяна Кулусевски, Сона Хен Мина и Доминика Соланке.



В начале матча хозяева полностью доминировали над соперником, который оказался заперт на своей половине поля. Пару раз нервно себя повел дебютировавший в Премьер-Лиге голкипер Антонин Кински, но в целом гости оборонялись уверенно.



Продержавшись 20 минут, "Тоттенхэм" разразился парой опаснейших моментов, однако в первом случае Габриэль помешал Соланке замкнуть прострел вдоль ворот, а во втором Давид Райя отразил удар Кулусевски с близкого расстояния.



А на 25-й минуте "шпоры" даже открыли счет. Габриэль головой вынес мяч к границе штрафной, где оставшийся в одиночестве Сон нанес удар с лету — 0:1.



Постепенно придя в себя, "Арсенал" вновь принялся оказывать давление и на 40-й минуте все-таки сравнял счет. Открывшись на дальней штанге при подачи углового, Габриэль пробил головой, а мяч попал в Соланке и отскочил в ворота — 1:1.



Спустя четыре минуты "канониры" повели в счете. Неожиданно получив свободное пространство, Троссард ворвался в штрафную по левому краю и пробил низом в дальний угол — 2:1. Кински не смог спасти свою команду из-за того, что мяч скакал по газону.



В перерыве Постекоглу снял с игры двух опорников и выпустил Джеймса Мэддисона с Бреннаном Джонсоном. "Тоттенхэм" стал лучше держать мяч, но моментов не создавал. "Арсенал" выглядел острее, но своими шансами не пользовался.



Чем меньше оставалось времени, тем больше рисковали гости, однако хозяева контролировали игру и не позволяли сопернику взвинчивать темп.



На исходе компенсированного времени Педро Порро отметился попаданием в ближнюю штангу, и на этом все закончилось.



"Тоттенхэм" практически не создал реальных моментов во втором тайме, да и счет в матче открыл без особых на то предпосылок. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с созиданием, "Арсенал" победил уверенно.



"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче