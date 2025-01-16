"Арсенал" одержал волевую победу в дерби Северного Лондона
"Арсенал" одержал волевую победу 2:1 над "Тоттенхэмом", благодаря чему вышел на чистое второе место в Премьер-Лиге.
Относительно своей неудачи с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии в стартовый состав "канониров" вернулись Томас Партей, Деклан Райс, Леандро Троссард и Рахим Стерлинг, заменив Жоржиньо, Микеля Мерино, Габриэля Мартинелли и Габриэля Жезуса.
По сравнению с выездом к "Тамуорту" наставник "шпор" Анге Постекоглу вернул в стартовый состав своей команды Джеда Спенса, Лукаса Бергвалла, Деяна Кулусевски, Сона Хен Мина и Доминика Соланке.
В начале матча хозяева полностью доминировали над соперником, который оказался заперт на своей половине поля. Пару раз нервно себя повел дебютировавший в Премьер-Лиге голкипер Антонин Кински, но в целом гости оборонялись уверенно.
Продержавшись 20 минут, "Тоттенхэм" разразился парой опаснейших моментов, однако в первом случае Габриэль помешал Соланке замкнуть прострел вдоль ворот, а во втором Давид Райя отразил удар Кулусевски с близкого расстояния.
А на 25-й минуте "шпоры" даже открыли счет. Габриэль головой вынес мяч к границе штрафной, где оставшийся в одиночестве Сон нанес удар с лету — 0:1.
Постепенно придя в себя, "Арсенал" вновь принялся оказывать давление и на 40-й минуте все-таки сравнял счет. Открывшись на дальней штанге при подачи углового, Габриэль пробил головой, а мяч попал в Соланке и отскочил в ворота — 1:1.
Спустя четыре минуты "канониры" повели в счете. Неожиданно получив свободное пространство, Троссард ворвался в штрафную по левому краю и пробил низом в дальний угол — 2:1. Кински не смог спасти свою команду из-за того, что мяч скакал по газону.
В перерыве Постекоглу снял с игры двух опорников и выпустил Джеймса Мэддисона с Бреннаном Джонсоном. "Тоттенхэм" стал лучше держать мяч, но моментов не создавал. "Арсенал" выглядел острее, но своими шансами не пользовался.
Чем меньше оставалось времени, тем больше рисковали гости, однако хозяева контролировали игру и не позволяли сопернику взвинчивать темп.
На исходе компенсированного времени Педро Порро отметился попаданием в ближнюю штангу, и на этом все закончилось.
"Тоттенхэм" практически не создал реальных моментов во втором тайме, да и счет в матче открыл без особых на то предпосылок. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с созиданием, "Арсенал" победил уверенно.
"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
16.01.2025 01:00
Просмотров: 876
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
опять головое6 забил)) надежда Артеты
(ответить)
так вот почему сторож бежал первым в стройотряд
В одном из студенческих стройотрядов, созданном при поддержке КПСС, участников подвергали дедовщине и принуждали к сексуализированным практикам, включая базу – использование бутылок. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на студентов.
По словам одной из студенток, унижения начались ещё до выезда на стройку, во время «репетиций» в детском лагере. После публикации Санкт-Петербургский электротехнический университет удалил упоминания отряда «Данко» со своего сайта и заявил, что начал проверку
(ответить)
Атака у Арсенала как деревянная ложка на перестрелке, а защита у петухов как дырявое решето. Ложка выиграла.
Хаверц ужасен, сегодня все спасли Эдегор и Габриэль. У петухов только вратарь был норм и защита 40 минут. Потом все рассыпалось.
ЗЫ Тирни - лучший левый защитник Арса, но гель не любит игроков с характером.
(ответить)
Заходит в пивной ларёк Микаэль с другом.
- Две полторашки.
- Вижу. А пиво какое будете и сколько?
(ответить)
Гейбой, конечно, очень хочет пососать, но всё равно зассыт прийти. Даже ради халявного хуя.
(ответить)
Праздновали будто лч выиграли . Ахахаа
(ответить)
Гейбой, завтра в 21:00 на Станцию Лефортово подъезжай, за Дрогба будешь хуй мне сосать
Источник: http://fapl.ru/posts/112452/?c=1
16.01.2025 01:05 #
gameboy
Давай
Источник: http://fapl.ru/posts/112452/?c=1
(ответить)
Не забывайте, что пусинал забил с углового, которого не было!
(ответить)
Не удивительно. Шпоры превратились в давалку. Любому даст три очка.
(ответить)
На самом деле, опять та же картина, моментов много а забивать некому. Ладно хоть два гола соорудили. Эдегор наконец то выдал действительно хороший матч, но как такое не забивать.... Сразу вспоминается мужик который хуесосил Мартинеса за промах на чемпионате мира. Заебал реально, забей уже хоть что-нибудь!
Скелли, да и вся четверка защитников - высший класс, что за крендель упустил Сона на угловом я хз, но он должен получить по щам сегодня же.
(ответить)
5 Челси 37
6 Манчестер Сити 35
7 Астон Вилла 35
8 Борнмут 34
Источник: http://fapl.ru/table/
(ответить)
Матч убил фэирплэй петушка, когда Арсенал владеет мячом и уступая в счёте остановил атаку, тем самым остудив накал дерби до какого-то проходной матча. За 20 с лишним лет что я смотрю это дерби - для меня такое впервые. Может без красных и мордобоя и к лучшему, но мув конечно спорный.
Пенсов с победой
(ответить)
Гейбой, завтра в 21:00 на Станцию Лефортово подъезжай, за Дрогба будешь хуй мне сосать, гейгунер опущенный
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий