"Вест Хэм" пытается избавиться от Луиса Гильерме

Луис Гильерме "Вест Хэм" активно пытается избавиться от вингера Луиса Гильерме, купленного только полгода назад.

Прошлым летом приглашенный из "Палмейраса" за 25.5 млн. фунтов Гильерме стал первым приобретением Хулена Лопетеги в качестве главного тренера "Вест Хэма".

Как и Лопетеги, Гильерме с треском провалился в "Вест Хэме". 18-летний бразилец не совершил ни одного результативного действия в этом сезоне, отметившись только шестью появлениями на замену во всех соревнованиях.

"Молотобойцы" окончательно потеряли терпение в отношении юного игрока, который считался одним из ярчайших талантов на своей родине и вызывал интерес у грандов Европы.

Сейчас технический директор "Вест Хэм" Тим Штейдтен пытается исправить свою ошибку, договариваясь об отъезде Гильерме в Саудовскую Аравию.


Метки Вест Хэм, Гильерме

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2025 00:05

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