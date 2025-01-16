"Вест Хэм" пытается избавиться от Луиса Гильерме
"Вест Хэм" активно пытается избавиться от вингера Луиса Гильерме, купленного только полгода назад.
Прошлым летом приглашенный из "Палмейраса" за 25.5 млн. фунтов Гильерме стал первым приобретением Хулена Лопетеги в качестве главного тренера "Вест Хэма".
Как и Лопетеги, Гильерме с треском провалился в "Вест Хэме". 18-летний бразилец не совершил ни одного результативного действия в этом сезоне, отметившись только шестью появлениями на замену во всех соревнованиях.
"Молотобойцы" окончательно потеряли терпение в отношении юного игрока, который считался одним из ярчайших талантов на своей родине и вызывал интерес у грандов Европы.
Сейчас технический директор "Вест Хэм" Тим Штейдтен пытается исправить свою ошибку, договариваясь об отъезде Гильерме в Саудовскую Аравию.
16.01.2025 00:05
Просмотров: 134
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: