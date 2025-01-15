Лестер" приобрел Войо Кулибали

"Лестер" объявил о приобретении крайнего защитника итальянской "Пармы" Войо Кулибали за 3 миллиона фунтов.

Кулибали, чей контракт с "Пармой" истекал в конце этого сезона, связал свое будущее с "Лестером" до июня 2029.



25-летний француз малийского происхождения начинал свою карьеру в "Гавре", откуда в 2021 году отправился в "Парму".



За три с половиной года в Италии Кулибали провел 88 матчей во всех соревнованиях, сыграв ключевую роль в возвращении "Пармы" в Серию А по итогам прошлого сезона.



Если не возникнет никаких задержек, Кулибали сможет дебютировать за команду Рууда Ван Нистелроя в домашнем матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" в ближайшую субботу.