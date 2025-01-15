Рэтклифф решил не отпускать Рэшфорда в другой клуб Премьер-Лиги
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф лично заблокировал переход нападающего Маркуса Рэшфорда в какой-либо другой клуб Премьер-Лиге.
Ранее в январе пресса сообщала, что арендовать Рэшфорда на вторую половину сезона хотят "Тоттенхэм" и "Вест Хэм". Также Маркуса сватали в "Челси".
И хотя "Юнайтед" открыт к расставанию с Рэшфордом, Рэтклифф оказался не готов отпустить 27-летнего игрока сборной Англии к конкурентам по Премьер-Лиги, утверждает Daily Star в эксклюзивном материале.
В то же время интерес из Саудовской Аравии отверг сам Рэшфорд. Теперь Маркус вынужден искать новое пристанище среди европейских клубов.
Добавим, Рэшфорд забил семь голов в 24 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, однако сейчас Маркус не играет за "Юнайтед" с 12 декабря.
15.01.2025 22:00
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