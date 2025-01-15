Тирни близок к предварительному контраку с "Селтиком"
Левый защитник "Арсенала" Киран Тирни близок к подписанию предварительного контракта с шотландским "Селтиком.
Тирни уже вступил в заключительные шесть месяцев по своему контракту с "Арсеналом", что дает Кирану право свободно общаться с зарубежными клубами.
По информации Sky Sports, переговоры между Тирни и "Селтиком" идут полным ходом, и 27-летний игрок сборной Шотландии все ближе к возвращению в Глазго.
Как раз из "Селтика" Тирни и прибыл в "Арсенал" летом 2019 за 25 миллионов фунтов. По причине травм Киран так и не смог в полной мере раскрыться в Северном Лондоне, на прошлый сезон отлучившись в аренду в "Реал Сосьедад".
Из-за очередной травмы — задней поверхности бедра — Тирни пропустил первые три месяца этого сезона, с момента возвращения в строй сыграв два матча за команду Микеля Артеты.
Источник добавляет, что после подписания предварительного контракта "Селтик" может попытаться взять Тирни в аренду до конца сезона.
15.01.2025 21:00
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