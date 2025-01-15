Артета: "У нас есть очень ясные идеи насчет приобретений"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб имеет "очень ясные идеи" насчет приобретений в январе.
Только накануне "Арсенал" подтвердил, что Габриэль Жезус повредил крестообразные связки колена, присоединившись в6 лазарете к Букайо Сака, Риккардо Калафьори, Такехиро Томиясу и Бену Уайту.
Эта ситуация подталкивает "Арсенал" к выходу на трансферный рынок, и Артета намекает, что его клуб не будет бездействовать.
"Мы знаем, кого мы хотим подписать. Да, у нас есть очень ясные идеи насчет игроков, которых мы хотим".
"Так было до травмы Габриэля Жезуса, и так остается прямо сейчас. Подождем и посмотрим, как будет развиваться ситуация", — цитирует Артету ESPN.
15.01.2025 20:00
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