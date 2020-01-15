Фоден: "О титуле можно забыть"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден признал, что его команда уже не имеет шансов на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Накануне вечером "Сити", имея преимущество в два гола, упустил победу против "Брентфорда" (2:2). "Горожане" остались в 12 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", который вдобавок имеет матч в запасе.



В данный момент "Сити" занимает только шестое место в таблице, поэтому Фоден предлагает своей команде сосредоточиться на попадании в топ-4 и борьбе за прочие трофеи.



"Титул? Да, об этом можно точно забыть. Мы понимаем это. Мы не глупы. Поэтому мы должны стремиться пропасть в топ-4, это следующая цель для нас, а также у нас все еще есть Лига Чемпионов. Это не так, что сезон закончен для нас".



"Но мы должны быть реалистами, не так ли? Наша игра недостаточно хороша для завоевания титула. Теперь наша цель — попасть в топ-4, а затем посмотрим, сможем ли мы претендовать на другие трофеи. Мы не можем горевать насчет этого. Мы должны стремиться попасть в топ-4 и наладить свою игру", — цитирует Фодена Daily Mirror.