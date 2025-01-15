Аморим отказался подтвердить, сыграет ли Рэшфорд с "Саутгемптоном"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отказался подтвердить, сыграет ли нападающий Маркус Рэшфорд против "Саутгемптона" в четверг.

Рэшфорд пропустил несколько последних матчей "Юнайтед", начиная с дерби против "Манчестер Сити" в декабре. Маркус уже заявил, что открыт к "новому вызову" в своей карьере.



В последние недели Рэшфорда настойчиво сватают в различные европейские клубы, включая "Барселону", "Милан" и дортмундскую "Боруссию", однако Аморим не хочет отвлекаться на ситуацию 27-летнего англичанина.



"Я просто хочет одержать победу завтра. Мой фокус на том, чтобы одержать победу завтра, и я выберу игроков, которых считаю лучшими для того, чтобы выиграть матч завтра. Я просто сосредоточен на этом", — цитирует Аморима Evening Standard.