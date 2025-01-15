Артета рассчитывает на Стерлинга

Рахим Стерлинг Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что вингер Рахим Стерлинг проявит себя лидером атаки в непростое для команды время.

Минимум до марта "Арсеналу" предстоит играть без травмированного Букайо Сака. При этом Габриэль Жезус тоже угодил в лазарет, а Кай Хаверц испытывает затяжной спад.

В сложившейся ситуации Артета готов положиться на мастерство и опыт 30-летнего Стерлинга, который может появиться в стартовом составе на дерби против "Тоттенхэма" в среду вечером.

"Я был очень доволен тем, как он вошел в игру против "Манчестер Юнайтед". С момент возвращения после травмы можно почувствовать, что он придает нам нечто важное".

"Это замечательно, потому что мы нуждаемся в нам. Вы можете видеть, что он может дать команде. Он привык играть в такого рода контексте и при таких требованиях, играть каждые три дня. Замечательно, что он у нас есть", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2025 17:00

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  1. gary47 15.01.2025 17:59 # gary47
    Дико сдал за последние два года

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  2. xxa 15.01.2025 17:42 # xxa
    Голубой дельфин в рядах кАнониров

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  3. bembo 15.01.2025 17:32 # bembo
    уахахаааааааа

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  4. timurik 15.01.2025 17:09 # timurik
    Хрусталь

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