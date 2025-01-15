Артета рассчитывает на Стерлинга

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что вингер Рахим Стерлинг проявит себя лидером атаки в непростое для команды время.

Минимум до марта "Арсеналу" предстоит играть без травмированного Букайо Сака. При этом Габриэль Жезус тоже угодил в лазарет, а Кай Хаверц испытывает затяжной спад.



В сложившейся ситуации Артета готов положиться на мастерство и опыт 30-летнего Стерлинга, который может появиться в стартовом составе на дерби против "Тоттенхэма" в среду вечером.



"Я был очень доволен тем, как он вошел в игру против "Манчестер Юнайтед". С момент возвращения после травмы можно почувствовать, что он придает нам нечто важное".



"Это замечательно, потому что мы нуждаемся в нам. Вы можете видеть, что он может дать команде. Он привык играть в такого рода контексте и при таких требованиях, играть каждые три дня. Замечательно, что он у нас есть", — цитирует Артету Evening Standard.