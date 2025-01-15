"Милану" придется выбрать между Уолкером и Рэшфордом

Кайл Уолкер и Маркус Рэшфорд Итальянскому "Милану" придется сделать выбор между защитником "Манчестер Сити" Кайлом Уолкером и нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом.

"Милан" считается одним из фаворитов в борьбе за обоих игроков сборной Англии, которые собираются сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Нюанс в том, что в Серии А действуют ограничения насчет количества игроков из-за пределов Евросоюза, куда Великобритания больше не входит по причине Brexit.

Как отмечает The Telegraph, у "Милана" остался всего один свободный слот для игроков без европейского паспорта, а значит "россонери" не смогут подписать Уолкера и Рэшфорда одновременно.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Милан, Рэшфорд, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2025 16:00

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