"Милану" придется выбрать между Уолкером и Рэшфордом

Итальянскому "Милану" придется сделать выбор между защитником "Манчестер Сити" Кайлом Уолкером и нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом.

"Милан" считается одним из фаворитов в борьбе за обоих игроков сборной Англии, которые собираются сменить клуб в зимнее трансферное окно.



Нюанс в том, что в Серии А действуют ограничения насчет количества игроков из-за пределов Евросоюза, куда Великобритания больше не входит по причине Brexit.



Как отмечает The Telegraph, у "Милана" остался всего один свободный слот для игроков без европейского паспорта, а значит "россонери" не смогут подписать Уолкера и Рэшфорда одновременно.