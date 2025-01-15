"Челси" вернул Чалобу из аренды в "Пэлас"

"Челси" воспользовался своей опцией по досрочному возвращению защитника Трево Чалобы из аренды в "Кристал Пэлас".

"Челси" задумался об укреплении центра обороны после того, как Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле получили травмы, а Аксель Дисаси был выставлен на трансфер.



"Челси" помышлял купить защитника "Пэлас" Марка Гехи, но тот оказался слишком дорог. Также главный тренер "синих" Энцо Мареска пытался наигрывать в центре обороны Джоша Ачимпонга, однако тот показал, что пока не готов к Премьер-Лиге.



В итоге, сообщает Sky Sports, "Челси" решил досрочно вернуть 24-летнего Чалобу, который успел сыграть 14 матчей за "Пэлас" во всех соревнованиях, в последние недели набрав отличную форму.



Отметим, что "Пэлас" специально не стал заигрывать Чалобу в Кубке Англии, поэтому Трево сможет помочь "Челси" в этом турнире.