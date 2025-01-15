"Челси" вернул Чалобу из аренды в "Пэлас"

Трево Чалоба "Челси" воспользовался своей опцией по досрочному возвращению защитника Трево Чалобы из аренды в "Кристал Пэлас".

"Челси" задумался об укреплении центра обороны после того, как Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле получили травмы, а Аксель Дисаси был выставлен на трансфер.

"Челси" помышлял купить защитника "Пэлас" Марка Гехи, но тот оказался слишком дорог. Также главный тренер "синих" Энцо Мареска пытался наигрывать в центре обороны Джоша Ачимпонга, однако тот показал, что пока не готов к Премьер-Лиге.

В итоге, сообщает Sky Sports, "Челси" решил досрочно вернуть 24-летнего Чалобу, который успел сыграть 14 матчей за "Пэлас" во всех соревнованиях, в последние недели набрав отличную форму.

Отметим, что "Пэлас" специально не стал заигрывать Чалобу в Кубке Англии, поэтому Трево сможет помочь "Челси" в этом турнире.


Метки Кристал Пэлас, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 587

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool888 15.01.2025 15:39 # liverpool888
    Очень интересно.
    Еще летом его выкуривали всеми доступными способами, а тут досрочно возвращают из аренды. Игрок то толковый, еще при Тухеле был в ростере используемых игроков, но потом не задалось.
    Парню стоит думать о себе и летом окончательно поменять клуб. В родном клубе воспитанника не ценят.

    (ответить)

  2. bembo 15.01.2025 15:09 # bembo
    конченное далбаебси поняло, что заща не купить зимой, потому что нужен нап после перфоманса жаксана)))))))))))0


    и решило вернуть игрока, которого выставила за дверь и отстранила от тренировок, дав приоритете писаси )))
    ну -ну, карма настигла хуесосов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: