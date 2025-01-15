"Челси" вернул Чалобу из аренды в "Пэлас"
"Челси" воспользовался своей опцией по досрочному возвращению защитника Трево Чалобы из аренды в "Кристал Пэлас".
"Челси" задумался об укреплении центра обороны после того, как Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле получили травмы, а Аксель Дисаси был выставлен на трансфер.
"Челси" помышлял купить защитника "Пэлас" Марка Гехи, но тот оказался слишком дорог. Также главный тренер "синих" Энцо Мареска пытался наигрывать в центре обороны Джоша Ачимпонга, однако тот показал, что пока не готов к Премьер-Лиге.
В итоге, сообщает Sky Sports, "Челси" решил досрочно вернуть 24-летнего Чалобу, который успел сыграть 14 матчей за "Пэлас" во всех соревнованиях, в последние недели набрав отличную форму.
Отметим, что "Пэлас" специально не стал заигрывать Чалобу в Кубке Англии, поэтому Трево сможет помочь "Челси" в этом турнире.
15.01.2025 15:00
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Последние комментарии:
Очень интересно.
Еще летом его выкуривали всеми доступными способами, а тут досрочно возвращают из аренды. Игрок то толковый, еще при Тухеле был в ростере используемых игроков, но потом не задалось.
Парню стоит думать о себе и летом окончательно поменять клуб. В родном клубе воспитанника не ценят.
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конченное далбаебси поняло, что заща не купить зимой, потому что нужен нап после перфоманса жаксана)))))))))))0
и решило вернуть игрока, которого выставила за дверь и отстранила от тренировок, дав приоритете писаси )))
ну -ну, карма настигла хуесосов
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