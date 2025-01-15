Уолкер уйдет из "Сити" только в элитный европейский клуб
Защитник Кайл Уолкер покинет "Манчестер Сити" в этом месяце только ради элитного европейского клуба.
Уолкер не попал в заявку "Сити" на матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" накануне (2:2). В данный момент капитан "горожан" занят поисками нового пристанища.
Несмотря на то, что в мае Уолкеру исполнится 35 лет, Кайл не помышляет о завершении карьеры и хочет продолжать выступать на высшем уровне.
Уолкер также надеется продлить свою карьеру в сборной Англии, поэтому Кайл отверг интерес из Саудовской Аравии и собирается перейти в большой европейский клуб, сообщает Sky Sports.
В данный момент пресса наиболее настойчиво сватает Уолкера в "Милан" и "Интер".
15.01.2025 14:00
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