"Юнайтед" интересуется Судзуки

"Манчестер Юнайтед" находится среди клубов, проявляющих интерес к голкиперу итальянской "Пармы" Дзиону Судзуки.

Летом 2023 Судзуки, тогда представляя японский клуб "Урава Ред Даймондс", уже едва не перешел в "Юнайтед". Дзион не пожелал становиться дублером Андре Онана, которого параллельно "красные дьяволы" приглашали из "Аякса".



В итоге Судзуки отправился в "Парму" по сделке стоимостью 8.5 млн. фунтов и с тех пор заслужил репутацию одного из лучших голкиперов Серии А.



Большие клубы уже достаточно давно присматриваются к Судзуки. Например, прошлым летом интерес к 22-летнему японцу, рожденному в США, проявлял "Челси".



Теперь Судзуки оценивается в 40 млн. фунтов, и Дзион будет вариантом номер один "Юнайтед", если Онана так и не оправдает ожиданий нового главного тренера "дьяволов" Рубена Аморима, сообщает talkSPORT.