"Юнайтед" интересуется Судзуки

Дзион Судзуки "Манчестер Юнайтед" находится среди клубов, проявляющих интерес к голкиперу итальянской "Пармы" Дзиону Судзуки.

Летом 2023 Судзуки, тогда представляя японский клуб "Урава Ред Даймондс", уже едва не перешел в "Юнайтед". Дзион не пожелал становиться дублером Андре Онана, которого параллельно "красные дьяволы" приглашали из "Аякса".

В итоге Судзуки отправился в "Парму" по сделке стоимостью 8.5 млн. фунтов и с тех пор заслужил репутацию одного из лучших голкиперов Серии А.

Большие клубы уже достаточно давно присматриваются к Судзуки. Например, прошлым летом интерес к 22-летнему японцу, рожденному в США, проявлял "Челси".

Теперь Судзуки оценивается в 40 млн. фунтов, и Дзион будет вариантом номер один "Юнайтед", если Онана так и не оправдает ожиданий нового главного тренера "дьяволов" Рубена Аморима, сообщает talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Парма, Судзуки

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 630

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zaeba1l 15.01.2025 13:49 # zaeba1l
    Зачем им голкипер? Алтая Байындыра купили же и он охрененно стоит в раме.
    Нам бы Сухея Кавасаки форварда купить.

    (ответить)

  2. gameboy 15.01.2025 13:26 # gameboy
    У него контракт с Сузуки? А фамилия какая?

    (ответить)

  3. hachidlo 15.01.2025 13:11 # hachidlo
    Афросамурай

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: