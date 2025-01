Светская хроника за среду

"Ливерпуль" отказался продать Дарвина Нуньеса за 70 миллионов фунтов. "Арсеналу" не удалось арендовать Душана Влаховича. Названа причина развода Хосепа Гвардиолы с супругой. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Ливерпуль" отклонил предложение саудовского "Аль-Хиляля" в 70 миллионов фунтов о покупке нападающего Дарвина Нуньеса. (Anfield Watch)



Из всех имеющихся вариантов нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд предпочитает "Барселону". (Sport)



Конкуренты "Юнайтед" думают, что "красные дьяволы" будут уязвимы к предложениям насчет Рэшфорда, Кобби Майну и Алехандро Гарначо в январе. (The Telegraph)



Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо стал целью для "Фламенго". (Sky Sports)



"Ювентус" отклонил предложение "Арсенала" по аренде нападающего Душана Влаховича. (Football Transfers)



"Ювентус" опередил "Тоттенхэм" в борьбе за нападающего ПСЖ Рандаля Коло-Муани. (Daily Mail)



Бундеслига — наиболее вероятное направление для полузащитника "Манчестер Сити" Джеймса Макати. (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" может арендовать нападающего "РБ Лейпциг" Андре Силву. (The Guardian)



"Вест Хэм" ведет переговоры по нападающему "Марселя" Элье Ваи. (ESPN)



"Вест Хэм" обдумывает покупку 18-летнего полузащитника "Нюрнберга" Финна Ельча после окончания сезона. (Sky Sport Germany)



"Астон Вилла" отказалась продать нападающего Джона Дурана в "Вест Хэм" за 40 миллионов фунтов. (talkSPORT)



"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику "Милана" Фикайо Томори. (Football Insider)



"Брайтон" пока не принял решение по своему нападающему Эвану Фергюсону, несмотря на ряд запросов со стороны клубов Премьер-Лиги. (talkSPORT)



Другое



Стоимость выкупа главного тренера "Фулхэма" Марку Силвы по контракту составляет 8 млн. фунтов. (talkSPORT)



Бывший наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг может возглавить дортмундскую "Боруссию". (The Sun)



Экс-главный тренер сборной Англии Свен Йоран Эрикссон ушел из жизни с долгом в 3.7 млн. фунтов, став жертвой финансового мошенничества. (The Telegraph)



Бывший капитан "Сити" Тони Бук ушел из жизни в возрасте 90 лет. (BBC)



Супруга Хосепа Гвардиолы решила развестись после 30 лет отношений, потому что главный тренер "Сити" — абсолютный трудоголик и уделяет работе все свое время. (Daily Mail)



Гвардиола до сих пор носит обручальное кольцо, несмотря на развод. (Daily Mirror)