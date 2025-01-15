Слот: "Тебе нужно немного удачи с заменами"

Диогу Жота и Костас Цимикас Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал свою сверхудачную двойную замену в матче против "Ноттингем Форест".

Переломить ход неудачно складывающегося матча и сравнять счет "Ливерпулю" накануне позволил гол Диогу Жоты, который головой замкнул подачу Костасом Цимикасом углового.

Примечательно, что к тому моменту Жота с Цимикасом не провели на поле и минуты. По словам Слота, он выпускал обоих игроков, чтобы забить, но Арне не ожидал, что гол случится так быстро.

"С этим (заменами) тебе нужно немного удачи. В тот момент мы убрали Ибу (Конаите), который обычно очень опасен при стандартах, но все мы знаем, что Жота может забить гол, а Цимикас хорошо подает".

"Мы выпустили их, чтобы забить гол, но они сделали это уже спустя 20 секунд", — сообщил Слот TNT Sports.


Метки Ливерпуль, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, Слот

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2025 11:00

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  1. jack-4poker 15.01.2025 12:09 # jack-4poker
    для начала надо быть тренером, а ебучим пиздаболом, который выезжает на команде Клопа

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