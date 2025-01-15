Наставник "Челси" Энцо Мареска считает, что "Борнмут" должен был остаться вдесятером до своего "камбэка".

Накануне "Челси" едва не проиграл дома "Борнмуту". "Синие" быстро открыли счет, не смогли упрочить свое преимущество, во втором тайме дважды пропустили и только благодаря позднему голу Риса Джеймса добыли ничью 2:2.



Мареска остался возмущен, что в начале второго тайма вингер "вишенок" Дэвид Брукс не получил красную карточку за фол на защитнике соперника Марке Кукурелье, отделавшись "горчичником".



Брукс ударил Кукурелью по лицу высоко поднятой рукой, но после вмешательства VAR и похода к монитору рефери Роб Джонс решил, что это был безрассудный поступок, а не умышленная грубость. Мареска с таким выводом согласиться не может.



"Я много раз говорил, что, на мой взгляд, это красная, если у тебя нет намерения сыграть в мяч. Им нужно объяснить это. Если они показали желтую, значит что-то произошло".



"Как они могут рассудить, что это не было опасно? Нельзя сделать вывод, что это не было опасно. Было явное намерение просто сыграть против Марка Кукурельи. На мой взгляд, это красная. Надеюсь, в будущем нам будет больше везти с рефери".



"Учитывая то, как мы играли, в первом тайме на поле была только одна команда, и это "Челси". Но то, как мы играли после пенальти, не является нормой — мы слишком глубоко опустились. Нам нужно принять причину этого, чтобы постараться улучшить это".



"Также у меня нет сомнений, что игрокам нужно пережить такого рода момент и преодолеть такого рода момент".



"В некоторых частях сезона тебе везет — ты создаешь один момент и забиваешь один гол. В других тебе нужно создать 10 моментов, чтобы забить один. В данный момент у нас есть сложности с забитыми голами, но у нас нет сложностей с созданием моментов", — цитирует Мареску Evening Standard.