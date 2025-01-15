"Арсенал" отказался от приглашения Комана и Коло-Муани

"Арсенал" отверг возможность подписать вингера "Баварии" Кингсли Комана и нападающего ПСЖ Рандаля Коло-Муани в зимнее трансферное окно.

В последнее время "Арсенал" испытывает острый дефицит игроков, особенно в атакующей линии, и главный тренер "канониры" Микель Артета уже подтвердил, что его клуб ищет возможности для укрепления своего состава в январе.



По информации Daily Mail, "Арсеналу" было предложено взять Коло-Муани в аренду с обязательством по выкупу за 50 миллионов евро, но "канониры", как и "Манчестер Юнайтед", сочли эту цену чересчур высокой.



Точно так же "Арсенал" отказался от покупки Комана. Кингсли стоит слишком дорого и получает слишком большую зарплату, как посчитали на "Эмирейтс".



Если "Арсенал" кого-нибудь и пригласит в январе, то, вероятно, лишь на правах аренды. Лондонцы не собираются переплачивать за игроков, которые их действительно интересуют.