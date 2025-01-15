Клопп надеется, что Салах останется в "Ливерпуле"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил надежду, что нападающий Мохамед Салах останется в мерсисайдском клубе и подпишет новый контракт.

"Ливерпуль" все еще находится в процессе переговоров с Салахом о продлении истекающего в конце сезона контракта Мохамеда, но пока будущее звезды сборной Египта остается в подвешенном состоянии.



Клопп считает Салаха лучшим нападающим, что был у "Ливерпуля" за последние годы, и не хочет, чтобы Мохамед уходил.



"Надеюсь, он останется. Он — самый важный нападающий, что был у "Ливерпуля" в современную эру. Разумеется, были и другие действительно хорошие нападающие. Но он — великолепный игрок, великолепный человек, выдающийся атлет. Он является лучшим амбассадором, что только может быть у твоей страны. Надеюсь, он останется в "Ливерпуле", — цитирует Клоппа The Guardian.



В такой же контрактной ситуации, как и Салах, находятся капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк и защитник "красных" Трент Александер-Арнольд. И Клоппа, который теперь трудится глобальным директором по футболу концерна Red Bull, спросили, могут ли его клубы переманить этих трех игроков.



"Я так рад, что не нахожусь у руля в этой ситуации и не имею дела с этими вопросами каждую неделю. Я был бы счастлив, если бы все трое продлили свои контракты. Они не говорили мне, что происходит".



"Уверен, когда Виргилу будет 41-44, он был бы счастлив поиграть в Нью-Йорке. Я бы принял его с распростертыми объятиями. Я не уверен, что мы можем позволить себе подписать Мо. Трент? Я по-прежнему не могу поверить, что вы обсуждаете, будто он не умеет обороняться. Я видел несколько последних пресс-конференций. О, мой Бог. Да, он сыграл не лучшим образом против "Манчестер Юнайтед". Представьте, если бы вы устраивали такого рода шумиху каждый раз, когда он сыграл хорошо, как и когда он сыграл плохо. Наша планета была бы гораздо круче", — добавил Клопп.