Слот: "Форест" занимает свое место не из-за удачи"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что "Ноттингем Форест" по праву занимает свое место в таблице Премьер-Лиги.

Накануне "Форест" второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги отобрал очки у "Ливерпуля", домашнее противостояние завершив вничью 1:1.



Этот результат позволил "лесникам" выйти на чистое второе место в таблице, и для Слота это выглядит вполне закономерным.



"После 20 матчей вы можете судить о таблице гораздо лучше, нежели после первых пяти или 10, и я не думаю, что они занимают свое место из-за удачи".



"Играть против них так сложно для каждому, даже если это домашний для вас матч, и это показывает, что они являются командой, соперничающей за место на вершине таблицы лиги".



"Я не вижу причины, почему они должны потерять много очков (в остатке сезона). Против них так сложно играть".



"Сегодня мы доминировали здесь 98 минут, но они пропустили только одну контратаку".



"Когда уступаешь 1:0 здесь, забить против этой команды так сложно. Ничья — не то, что мы хотели. Мы хотели три очка", — цитирует Слота The Independent.