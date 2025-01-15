"Ливерпуль" снова не справился в "Форест"

"Ливерпуль" второй раз в этом сезоне не справился с "Ноттингем Форест", к домашнему поражению в первом круге добавив выездную ничью 1:1.

В стартовый состав "лесников" на этот матч вернулся Райан Йетс, заменив Николаса Домингеса.



Относительно 2:2 с "Манчестер Юнайтед" наставник "красных" Арне Слот поменял Кертиса Джонса на Доминика Собослаи в полузащите. Дарвин Нуньес в заявку не попал из-за дисквалификации.



Матч на "Сити Граунд" начался с быстрого гола. Энтони Эланга сделал передачу на левый край штрафной, откуда Крис Вуд пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.



Далее "Форест" отдал мяч сопернику и окопался у своих ворот. "Ливерпуль" никак не мог преодолеть столь насыщенную оборону и ограничивался дальними ударами.



Прорвать чужую оборону "красным" удалось только на 66-й минуте — благодаря стандарту и двум вышедшим на замену игрокам. Костас Цимикас подал угловой, а Диогу Жота выиграл борьбу на втором этаже и пробил — 1:1.



После ответного гола "Ливерпуль" воодушевился, и особенно воодушевился Жота, который еще несколько раз угрожал воротам Матца Сельса.



В концовке пару раз обнаружил себя Мохамед Салах — один из его ударов был остановлен на линии ворот Олой Айной. В итоге "Форест" удержал ничью.



О первом тайме этого матча "Ливерпуль" захочет поскорее забыть. Зато после перерыва "красные" активизировались, стали быстрее двигаться и создали множество моментов, которых в другой раз могло бы хватить для победы, но не в этот вечер.



"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль". Отчет о матче