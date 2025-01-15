"Ливерпуль" снова не справился в "Форест"
"Ливерпуль" второй раз в этом сезоне не справился с "Ноттингем Форест", к домашнему поражению в первом круге добавив выездную ничью 1:1.
В стартовый состав "лесников" на этот матч вернулся Райан Йетс, заменив Николаса Домингеса.
Относительно 2:2 с "Манчестер Юнайтед" наставник "красных" Арне Слот поменял Кертиса Джонса на Доминика Собослаи в полузащите. Дарвин Нуньес в заявку не попал из-за дисквалификации.
Матч на "Сити Граунд" начался с быстрого гола. Энтони Эланга сделал передачу на левый край штрафной, откуда Крис Вуд пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.
Далее "Форест" отдал мяч сопернику и окопался у своих ворот. "Ливерпуль" никак не мог преодолеть столь насыщенную оборону и ограничивался дальними ударами.
Прорвать чужую оборону "красным" удалось только на 66-й минуте — благодаря стандарту и двум вышедшим на замену игрокам. Костас Цимикас подал угловой, а Диогу Жота выиграл борьбу на втором этаже и пробил — 1:1.
После ответного гола "Ливерпуль" воодушевился, и особенно воодушевился Жота, который еще несколько раз угрожал воротам Матца Сельса.
В концовке пару раз обнаружил себя Мохамед Салах — один из его ударов был остановлен на линии ворот Олой Айной. В итоге "Форест" удержал ничью.
О первом тайме этого матча "Ливерпуль" захочет поскорее забыть. Зато после перерыва "красные" активизировались, стали быстрее двигаться и создали множество моментов, которых в другой раз могло бы хватить для победы, но не в этот вечер.
"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль". Отчет о матче
15.01.2025 00:55
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Последние комментарии:
И почему я не удивлён, что ещё один шерстяной из страны третьего мира оказался фанатом исламапуля?
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Представьте, насколько олах ненавидит своих последователей, что даёт рождаться обезьяноподобным с лицом мутированного помидора казахом, прямо посреди нихуя и степей, в стране, где лучшее футбольное поле - овощное, забытое и не вспаханное, без денег, вонючим, нищим, так ещё и награждает их способностью "инвалид третьей степени, диагноз: шизофрения", заставляя стоять на четвереньках как квадробер по пять раз в день (и это ещё повезет, если не получится занюхнуть аниса хадж-маджи стоящего перед тобой бородатого квадробера).
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При сралексе МЮ много раз брал чемпик в диапазоне 75-80 очков.
Вот когда картонные сезоны были один за другим..
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Впрочем, даже по комментам видно, что фанаты портового борделя и сами всё понимают, соглашаясь, что Ливерпуль и Ноттингем равные команды, два середняка, а ничья закономерный результат.
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Самый слабый чемпионат за всю историю АПЛ. Это уже не картонка, это папирус нахуй. Все команды в глубоком кризисе, что, само собой, позволяет середнякам воспользоваться общей ситуацией. Челси в перестройке, Сити в кризисе, Арсенал - арсенал, Скам всё ещё карается кармой.
Впрочем, и какая-та закономерность, всё же, присутствует, что каждые 10 лет середняки поднимают папирус над своей головой: Блекбёрн, Арсенал, Лестер, возможно, Ливерпуль.
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О, а пенсы-то завтра нахуй из 4-ки собрались) Чёт затянули они с этим.
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Ну норм, оставили на дистанции одного из ближайших преследователей. В остальном но комментс. Хорошо, что во втором тайме хоть в футбол поиграли. Впереди очень насыщенный период, с такой игрой будет сложно.
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да тут понятно, что чемпик колбаса не отдаст никому, соперники слишком немощные
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Форест такая мразотная команда. Просто всю игру автобус+затяжка времени. Конечно кучу моментов не забили сами. Антифутбол не должен побеждать!
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Чертов форест, автобус аля стоук, с черным Делапом
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Как и обычно Салах обоссал матч. 3-4 явных моментов загубил.
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лохпуль
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Пусть будет Форест в ЛЧ. Нахуй пенсов!
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Челси...Челсси....Челсииииии
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Блин, по моему в этом сезоне достаточно 87 очков чтобы выиграть чашку, абсолютно все теряют очки.
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А че Жота на лавке то постоянно? Он же лучшая девятка сейчас, какой Диас?)
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Классные команды играли - скорости, борьба, атмосфера, футбол на одном дыхании, боевая ничья...
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В принципе при такой игре, ничья будет норм.
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Потный матч - где до гола Жоты команда выглядела как гавно.
Дальше уже включился Ливерпуль - который учуял кровь и бежал добивать.Но Кипер соперника просто творил чудеса - а где не творил игроки выбивали с пустызх воророт.Просто лаки.
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Отскочили деревянные!!!
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