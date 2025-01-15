"Ливерпуль" снова не справился в "Форест"

Диогу Жота "Ливерпуль" второй раз в этом сезоне не справился с "Ноттингем Форест", к домашнему поражению в первом круге добавив выездную ничью 1:1.

В стартовый состав "лесников" на этот матч вернулся Райан Йетс, заменив Николаса Домингеса.

Относительно 2:2 с "Манчестер Юнайтед" наставник "красных" Арне Слот поменял Кертиса Джонса на Доминика Собослаи в полузащите. Дарвин Нуньес в заявку не попал из-за дисквалификации.

Матч на "Сити Граунд" начался с быстрого гола. Энтони Эланга сделал передачу на левый край штрафной, откуда Крис Вуд пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.

Далее "Форест" отдал мяч сопернику и окопался у своих ворот. "Ливерпуль" никак не мог преодолеть столь насыщенную оборону и ограничивался дальними ударами.

Прорвать чужую оборону "красным" удалось только на 66-й минуте — благодаря стандарту и двум вышедшим на замену игрокам. Костас Цимикас подал угловой, а Диогу Жота выиграл борьбу на втором этаже и пробил — 1:1.

После ответного гола "Ливерпуль" воодушевился, и особенно воодушевился Жота, который еще несколько раз угрожал воротам Матца Сельса.

В концовке пару раз обнаружил себя Мохамед Салах — один из его ударов был остановлен на линии ворот Олой Айной. В итоге "Форест" удержал ничью.

О первом тайме этого матча "Ливерпуль" захочет поскорее забыть. Зато после перерыва "красные" активизировались, стали быстрее двигаться и создали множество моментов, которых в другой раз могло бы хватить для победы, но не в этот вечер.

"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2025 00:55

Количество просмотров Просмотров: 1025

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 15.01.2025 01:50 # hachidlo
    И почему я не удивлён, что ещё один шерстяной из страны третьего мира оказался фанатом исламапуля?

    (ответить)

  2. hachidlo 15.01.2025 01:42 # hachidlo
    Представьте, насколько олах ненавидит своих последователей, что даёт рождаться обезьяноподобным с лицом мутированного помидора казахом, прямо посреди нихуя и степей, в стране, где лучшее футбольное поле - овощное, забытое и не вспаханное, без денег, вонючим, нищим, так ещё и награждает их способностью "инвалид третьей степени, диагноз: шизофрения", заставляя стоять на четвереньках как квадробер по пять раз в день (и это ещё повезет, если не получится занюхнуть аниса хадж-маджи стоящего перед тобой бородатого квадробера).

    (ответить)

  3. zaeba1l 15.01.2025 01:25 # zaeba1l
    При сралексе МЮ много раз брал чемпик в диапазоне 75-80 очков.
    Вот когда картонные сезоны были один за другим..

    (ответить)

  4. hachidlo 15.01.2025 01:24 # hachidlo
    Впрочем, даже по комментам видно, что фанаты портового борделя и сами всё понимают, соглашаясь, что Ливерпуль и Ноттингем равные команды, два середняка, а ничья закономерный результат.

    (ответить)

  5. hachidlo 15.01.2025 01:22 # hachidlo
    Самый слабый чемпионат за всю историю АПЛ. Это уже не картонка, это папирус нахуй. Все команды в глубоком кризисе, что, само собой, позволяет середнякам воспользоваться общей ситуацией. Челси в перестройке, Сити в кризисе, Арсенал - арсенал, Скам всё ещё карается кармой.
    Впрочем, и какая-та закономерность, всё же, присутствует, что каждые 10 лет середняки поднимают папирус над своей головой: Блекбёрн, Арсенал, Лестер, возможно, Ливерпуль.

    (ответить)

  6. sausage 15.01.2025 01:16 # sausage
    О, а пенсы-то завтра нахуй из 4-ки собрались) Чёт затянули они с этим.

    (ответить)

  7. sausage 15.01.2025 01:14 # sausage
    Ну норм, оставили на дистанции одного из ближайших преследователей. В остальном но комментс. Хорошо, что во втором тайме хоть в футбол поиграли. Впереди очень насыщенный период, с такой игрой будет сложно.

    (ответить)

  8. skydreams 15.01.2025 01:10 # skydreams
    да тут понятно, что чемпик колбаса не отдаст никому, соперники слишком немощные

    (ответить)

  9. lfc-krr 15.01.2025 01:10 # lfc-krr
    Форест такая мразотная команда. Просто всю игру автобус+затяжка времени. Конечно кучу моментов не забили сами. Антифутбол не должен побеждать!

    (ответить)

  10. chuckie-lfc 15.01.2025 01:09 # chuckie-lfc
    Чертов форест, автобус аля стоук, с черным Делапом

    (ответить)

  11. ziyod 15.01.2025 01:06 # ziyod
    Как и обычно Салах обоссал матч. 3-4 явных моментов загубил.

    (ответить)

  12. narcot 15.01.2025 01:06 # narcot
    лохпуль

    (ответить)

  13. zaeba1l 15.01.2025 01:06 # zaeba1l
    Пусть будет Форест в ЛЧ. Нахуй пенсов!

    (ответить)

  14. bembo 15.01.2025 01:04 # bembo
    Челси...Челсси....Челсииииии

    (ответить)

  15. lovrentiy 15.01.2025 01:03 # lovrentiy
    Блин, по моему в этом сезоне достаточно 87 очков чтобы выиграть чашку, абсолютно все теряют очки.

    (ответить)

  16. redwhitegun 15.01.2025 01:02 # redwhitegun
    А че Жота на лавке то постоянно? Он же лучшая девятка сейчас, какой Диас?)

    (ответить)

  17. live-juve 15.01.2025 01:02 # live-juve
    Классные команды играли - скорости, борьба, атмосфера, футбол на одном дыхании, боевая ничья...

    (ответить)

  18. lovrentiy 15.01.2025 01:01 # lovrentiy
    В принципе при такой игре, ничья будет норм.

    (ответить)

  19. skychnie-oboi 15.01.2025 01:00 # skychnie-oboi
    Потный матч - где до гола Жоты команда выглядела как гавно.
    Дальше уже включился Ливерпуль - который учуял кровь и бежал добивать.Но Кипер соперника просто творил чудеса - а где не творил игроки выбивали с пустызх воророт.Просто лаки.

    (ответить)

  20. noi39 15.01.2025 00:59 # noi39
    Отскочили деревянные!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: