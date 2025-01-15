Джеймс избавил "Челси" от поражения против "Борнмута"
Первый гол Риса Джеймса в Премьер-Лиге с августа 2022 избавил "Челси" от домашнего поражения против "Борнмута" — 2:2.
По сравнению с победой 5:0 над "Моркамом" в Кубке Англии из стартового состава "синих" уцелел лишь Ромео Лавиа.
Наставник "вишенок" Андони Ираола освежил стартовый состав своей команды с помощью Марка Траверса, Милоша Керкеза, Льюиса Кука и Райана Кристи.
Хозяевам потребовалось всего 12 минут, чтобы открыть счет. Николас Джексон классно избавился от опеки возле центральной линии поля, продвинулся вперед и сделал передачу в штрафную на подключение Коула Палмера, который сделал ложный замах и поразил ближний угол ворот — 1:0.
"Челси" и дальше переигрывал своего соперника, который за весь первый тайм огрызнулся лишь попаданием Джастина Клюйверта в штангу.
У "синих" попаданием в штангу отметился Джексон, которому в очередной раз фатально не везло. "Борнмуту" повезло не пропустить второй гол до перерыва.
Второй тайм начался с того, что Кайседо повалил в своей штрафной Антуана Семеньо, а Клюйверт реализовал назначенный пенальти — 1:1.
"Вишенки" воодушевились настолько, что на 68-й минуте вышли вперед. Семеньо ворвался в штрафную, оторвался от Джоша Ачимпонга и мощно пробил в ближний угол ворот — 1:2.
Хозяева не были похожи на себя и в остатке матча с трудом создавали угрозы воротам Траверса.
И все-таки "синие" ушли от поражения — благодаря стандарту. Это Рис Джеймс поразил чужие ворота ударом со штрафного — 2:2.
"Челси" был обязан делать счет 2:0 в первом тайме, но этого не сделал, чем значительно усложнил себе жизнь. "Синим" еще повезло набрать очко.
"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче
15.01.2025 00:35
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Последние комментарии:
Дух Сарри всё ближе и ближе.
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нахуй форест так свое очко рвет за гейбоев?
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Прогнозирую вылет в чш НФ в следующем сезоне.
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СЕЛС ХУЙЕСОС как же он заебал тащить
ДОЖИМАЙТЕ
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салах заебал пороть хуесос ебаный
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Как же везет выскочкам шаровым.
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автобус не пробить...
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джеймс спустил на хейтеров
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НФ типичный лакерный середняк.Не пропускает то - что сам забил бы раза 3
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Ну что 6ляха муха. Упустили все возможности
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давай подзалупл, дожимй уже этот форест...нам еще с ними за 4-ку бороться блять )))))))))))))
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да я хуй знает чо сказать.
Это уже начинает напрягать.
По игре буквально выносит соперника, в первом тайме на все 3-0 наиграли.
Потом какие-то рандомные привозы, голы в 9ки залетают рандомными ударами.
Но самое забавное, что после того как джексон порит моменты мне будто бы хочется, чтобы так и было.
Я блять вижу как хорошо играет Джексон. ЕГо рывки с центра, подыгрышь...но он сука такой букопор...я просто уже не могу, он буквально всрал нам всю эту серию.
С Фулхемом 2-0 не сделал, хотя моменты были. И фулхэм при 2-0 хуй бы отыгрался.
с КП напорол 2-3, сегодня напорол 2-3, это сука хуева туча очей. Это и есть та разница, почему Челси не в чемпионской гонке, а блять будет до конца за 4-ку ебаную бороться( и по такой игре сейчас ваще нихуя не фаворит на 4-ку, с такой то защитой как у нас)
я думаю все уже должны понять в этом клубе и околоклубе, что жаксон нихуя не форвард, который поведет челси к трофеям. Как вариант подмены да, но нихуя не страйкер. У него слишком много минусов, он хорош только в открытой игре.
а так рису джеймсу спасибки, кэп хули, в очередной раз обоссал трентуух, так бы ваще нахуй сравнялись с пормутом по очкам, шампиньоны херовы
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