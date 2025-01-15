Джеймс избавил "Челси" от поражения против "Борнмута"

Рис Джеймс Первый гол Риса Джеймса в Премьер-Лиге с августа 2022 избавил "Челси" от домашнего поражения против "Борнмута" — 2:2.

По сравнению с победой 5:0 над "Моркамом" в Кубке Англии из стартового состава "синих" уцелел лишь Ромео Лавиа.

Наставник "вишенок" Андони Ираола освежил стартовый состав своей команды с помощью Марка Траверса, Милоша Керкеза, Льюиса Кука и Райана Кристи.

Хозяевам потребовалось всего 12 минут, чтобы открыть счет. Николас Джексон классно избавился от опеки возле центральной линии поля, продвинулся вперед и сделал передачу в штрафную на подключение Коула Палмера, который сделал ложный замах и поразил ближний угол ворот — 1:0.

"Челси" и дальше переигрывал своего соперника, который за весь первый тайм огрызнулся лишь попаданием Джастина Клюйверта в штангу.

У "синих" попаданием в штангу отметился Джексон, которому в очередной раз фатально не везло. "Борнмуту" повезло не пропустить второй гол до перерыва.

Второй тайм начался с того, что Кайседо повалил в своей штрафной Антуана Семеньо, а Клюйверт реализовал назначенный пенальти — 1:1.

"Вишенки" воодушевились настолько, что на 68-й минуте вышли вперед. Семеньо ворвался в штрафную, оторвался от Джоша Ачимпонга и мощно пробил в ближний угол ворот — 1:2.

Хозяева не были похожи на себя и в остатке матча с трудом создавали угрозы воротам Траверса.

И все-таки "синие" ушли от поражения — благодаря стандарту. Это Рис Джеймс поразил чужие ворота ударом со штрафного — 2:2.

"Челси" был обязан делать счет 2:0 в первом тайме, но этого не сделал, чем значительно усложнил себе жизнь. "Синим" еще повезло набрать очко.

"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2025 00:35

Количество просмотров Просмотров: 539

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 15.01.2025 00:57 # hachidlo
    Дух Сарри всё ближе и ближе.

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  2. bembo 15.01.2025 00:53 # bembo
    нахуй форест так свое очко рвет за гейбоев?

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  3. electric 15.01.2025 00:51 # electric
    Прогнозирую вылет в чш НФ в следующем сезоне.

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  4. bembo 15.01.2025 00:51 # bembo
    СЕЛС ХУЙЕСОС как же он заебал тащить

    ДОЖИМАЙТЕ

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  5. bembo 15.01.2025 00:47 # bembo
    салах заебал пороть хуесос ебаный

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  6. skychnie-oboi 15.01.2025 00:47 # skychnie-oboi
    Как же везет выскочкам шаровым.

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  7. electric 15.01.2025 00:46 # electric
    автобус не пробить...

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  8. narcot 15.01.2025 00:43 # narcot
    джеймс спустил на хейтеров

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  9. skychnie-oboi 15.01.2025 00:42 # skychnie-oboi
    НФ типичный лакерный середняк.Не пропускает то - что сам забил бы раза 3

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  10. electric 15.01.2025 00:41 # electric
    Ну что 6ляха муха. Упустили все возможности

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  11. bembo 15.01.2025 00:39 # bembo
    давай подзалупл, дожимй уже этот форест...нам еще с ними за 4-ку бороться блять )))))))))))))

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  12. bembo 15.01.2025 00:38 # bembo
    да я хуй знает чо сказать.
    Это уже начинает напрягать.
    По игре буквально выносит соперника, в первом тайме на все 3-0 наиграли.
    Потом какие-то рандомные привозы, голы в 9ки залетают рандомными ударами.

    Но самое забавное, что после того как джексон порит моменты мне будто бы хочется, чтобы так и было.
    Я блять вижу как хорошо играет Джексон. ЕГо рывки с центра, подыгрышь...но он сука такой букопор...я просто уже не могу, он буквально всрал нам всю эту серию.
    С Фулхемом 2-0 не сделал, хотя моменты были. И фулхэм при 2-0 хуй бы отыгрался.
    с КП напорол 2-3, сегодня напорол 2-3, это сука хуева туча очей. Это и есть та разница, почему Челси не в чемпионской гонке, а блять будет до конца за 4-ку ебаную бороться( и по такой игре сейчас ваще нихуя не фаворит на 4-ку, с такой то защитой как у нас)


    я думаю все уже должны понять в этом клубе и околоклубе, что жаксон нихуя не форвард, который поведет челси к трофеям. Как вариант подмены да, но нихуя не страйкер. У него слишком много минусов, он хорош только в открытой игре.


    а так рису джеймсу спасибки, кэп хули, в очередной раз обоссал трентуух, так бы ваще нахуй сравнялись с пормутом по очкам, шампиньоны херовы

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