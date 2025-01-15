Джеймс избавил "Челси" от поражения против "Борнмута"

Первый гол Риса Джеймса в Премьер-Лиге с августа 2022 избавил "Челси" от домашнего поражения против "Борнмута" — 2:2.

По сравнению с победой 5:0 над "Моркамом" в Кубке Англии из стартового состава "синих" уцелел лишь Ромео Лавиа.



Наставник "вишенок" Андони Ираола освежил стартовый состав своей команды с помощью Марка Траверса, Милоша Керкеза, Льюиса Кука и Райана Кристи.



Хозяевам потребовалось всего 12 минут, чтобы открыть счет. Николас Джексон классно избавился от опеки возле центральной линии поля, продвинулся вперед и сделал передачу в штрафную на подключение Коула Палмера, который сделал ложный замах и поразил ближний угол ворот — 1:0.



"Челси" и дальше переигрывал своего соперника, который за весь первый тайм огрызнулся лишь попаданием Джастина Клюйверта в штангу.



У "синих" попаданием в штангу отметился Джексон, которому в очередной раз фатально не везло. "Борнмуту" повезло не пропустить второй гол до перерыва.



Второй тайм начался с того, что Кайседо повалил в своей штрафной Антуана Семеньо, а Клюйверт реализовал назначенный пенальти — 1:1.



"Вишенки" воодушевились настолько, что на 68-й минуте вышли вперед. Семеньо ворвался в штрафную, оторвался от Джоша Ачимпонга и мощно пробил в ближний угол ворот — 1:2.



Хозяева не были похожи на себя и в остатке матча с трудом создавали угрозы воротам Траверса.



И все-таки "синие" ушли от поражения — благодаря стандарту. Это Рис Джеймс поразил чужие ворота ударом со штрафного — 2:2.



"Челси" был обязан делать счет 2:0 в первом тайме, но этого не сделал, чем значительно усложнил себе жизнь. "Синим" еще повезло набрать очко.



"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче