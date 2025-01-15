"Сити" упустил победу против "Брентфорда"

Разбазарив преимущество в два гола, "Манчестер Сити" остался без победы в выездном противостоянии с "Брентфордом" — 2:2.

По сравнению с победой 0:5 над "Саутгемптоном" в старте у "пчел" произошло лишь одно изменение. Это Витали Янельт появился вместо Кевина Шаде.



Одной перестановкой ограничились и "горожане" — Матеуш Нунеш вышел вместо Рико Льюиса.



Первый тайм прошел с осязаемым преимуществом гостей. Один только Кевин Де Брюйне создал пять больших шансов для своих партнеров по команде, но использованы они не были. Хозяева за 45 минут лишь раз потревожили Штефана Ортегу.



Вскоре после начала второго тайма Савиньо проявил инициативу и после сольного прохода пробил в штангу.



После перерыва "Брентфорд" заметно осмелел и стал больше раскрываться, за что поплатился на 66-й минуте. Де Брюйне выполнил очередную классную передачу, прострелив с правого фланга, а Фил Фоден ногой в прыжке отправил мяч в ворота — 0:1.



На 78-й минуте "Сити" сделал разницу в счете комфортной. Опередив Де Брюйне, Фоден сыграл на добивании с близкого расстояния после того, как голкипер отразил удар Савиньо — 0:2.



На 82-й минуте хозяева внезапно отыграли один гол. Йоан Висса неожиданно получил мяч на границе вратарской, обработал его и пробил — 1:2.



Концовку матча "горожане" проводили в атаках, и казалось, их победы не избежать, но в компенсированное время Кристиан Нергор головой из центра штрафной замкнул подачу партнера — 2:2.



"Пчелы" даже могли вырвать победу, но Натан Аке остановил мяч на линии ворот.



Несмотря на отдельные позитивные моменты, "Сити" пока не преодолел последствия своего затяжного кризиса. "Горожане" чересчур расслабились, когда повели с разницей в два гола.



"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче