"Реал Бетис" готов арендовать Антони

Испанский "Реал Бетис" готов арендовать вингера "Манчестер Юнайтед" Антони на вторую половину сезона.

Антони сыграл лишь 34 минуты после того, как был заменен в начале второго тайма четвертьфинального матча Кубка Лиги против "Тоттенхэма" 19 декабря.



В этом сезоне Антони забил только один гол, продолжая вызывать разочарование у фанатов "Юнайтед", вспоминающих о ценнике 24-летнего бразильца в 86 миллионов фунтов.



Как сообщает talkSPORT, занимающий 10-е место в Ла Лиге "Реал Бетис" вызвался обеспечить Антони регулярной игровой практикой в остатке сезона.



Правда, "Реал Бетис" хочет, чтобы "Юнайтед" субсидировал более половины зарплаты Антони в 200,000 фунтов в неделю.