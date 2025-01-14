"Боруссия" интересуется Зинченко

Дортмундская "Боруссия" изучает возможность приглашения левого защитника "Арсенала" Александра Зинченко в этом месяце.

В этом сезоне Зинченко является редким гостем в стартовом составе "Арсенала", проигрывая конкуренцию Юрриену Тимберу и Риккардо Калафьори.



Как сообщает Sky Sport Germany, "Боруссия" уже провела предметные переговоры с представителями Зинченко и выяснила, что 28-летний игрок сборной Украины недоволен своим положением в "Арсенале" и хочет уйти.



"Арсенал" готов отпустить Зинченко в Дортмунд на правах аренды, если "Боруссия" возьмет на себя обязательство по выкупу Александра примерно за 20 миллионов евро (17 млн. фунтов).