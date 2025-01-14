"Астон Вилла" приобрела Малена

Дониэлл Мален "Астон Вилла" завершила приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Дониэлла Малена.

Мален заключил с "Виллой" долгосрочный контракт и будет выступать за команду Унаи Эмери под 17-м номером.

По информации Sky Sports, Мален обошелся "Вилле" в 21 миллион фунтов, но за счет бонусов положенная "Боруссии" компенсация может вырасти до 27.7 млн. фунтов.

Мален забил лишь пять мячей в 20 матчах этого сезона за "Боруссию" во всех соревнованиях, тогда как в прошлой кампании Дониэлл стал лучшим бомбардиром дортмундцев в Бундеслиге с 13 голами и помог команде достичь финала Лиги Чемпионов.

Мален уже имеет представление об английском футболе. Будучи юниором, Дониэлл провел два года в системе "Арсенала", но за первую команду "канониров" так и не дебютировал.


Метки Астон Вилла, Боруссия, Мален, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2025 22:00

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