"Арсенал" подтвердил, что Жезус повредил крестообразные связки колена

Габриэль Жезус "Арсенал" объявил, что нападающий Габриэль Жезус получил травму крестообразных связок колена и теперь ложится на операцию.

Выступая перед прессой ранее днем, главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что Жезусу еще не поставлен окончательный диагноз, и Габриэлю предстоит посетить профильного специалиста.

Чуда не случилось, и худшие опасения "Арсенала" подтвердились. Жезус, вынужденно замененный против "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд, действительно повредил крестообразные связки своего левого колена.

Из опубликованного "Арсеналом" заявления следует, что в ближайшие дни Жезус будет прооперирован, после чего начет программу реабилитации.

"Арсенал" не называет сроки восстановления Жезуса, но очевидно, что в этом сезоне Габриэль уже не сыграет, учитывая характер травмы.

Добавим, 27-летний бразилец забил семь голов в 27 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.




Метки Арсенал, Жезус, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2025 21:00

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  1. chelsea88 14.01.2025 21:18 # chelsea88
    Леол))))
    Посыпется гейклуб теперь)

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  2. hachidlo 14.01.2025 21:09 # hachidlo
    К матчу Щолси все настроили свои лицевые челсиприемники?

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