"Арсенал" подтвердил, что Жезус повредил крестообразные связки колена

"Арсенал" объявил, что нападающий Габриэль Жезус получил травму крестообразных связок колена и теперь ложится на операцию.

Выступая перед прессой ранее днем, главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что Жезусу еще не поставлен окончательный диагноз, и Габриэлю предстоит посетить профильного специалиста.



Чуда не случилось, и худшие опасения "Арсенала" подтвердились. Жезус, вынужденно замененный против "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд, действительно повредил крестообразные связки своего левого колена.



Из опубликованного "Арсеналом" заявления следует, что в ближайшие дни Жезус будет прооперирован, после чего начет программу реабилитации.



"Арсенал" не называет сроки восстановления Жезуса, но очевидно, что в этом сезоне Габриэль уже не сыграет, учитывая характер травмы.



Добавим, 27-летний бразилец забил семь голов в 27 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.