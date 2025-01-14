"Арсенал" подтвердил, что Жезус повредил крестообразные связки колена
"Арсенал" объявил, что нападающий Габриэль Жезус получил травму крестообразных связок колена и теперь ложится на операцию.
Выступая перед прессой ранее днем, главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что Жезусу еще не поставлен окончательный диагноз, и Габриэлю предстоит посетить профильного специалиста.
Чуда не случилось, и худшие опасения "Арсенала" подтвердились. Жезус, вынужденно замененный против "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд, действительно повредил крестообразные связки своего левого колена.
Из опубликованного "Арсеналом" заявления следует, что в ближайшие дни Жезус будет прооперирован, после чего начет программу реабилитации.
"Арсенал" не называет сроки восстановления Жезуса, но очевидно, что в этом сезоне Габриэль уже не сыграет, учитывая характер травмы.
Добавим, 27-летний бразилец забил семь голов в 27 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.
14.01.2025 21:00
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Леол))))
Посыпется гейклуб теперь)
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К матчу Щолси все настроили свои лицевые челсиприемники?
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