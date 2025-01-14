"Челси" потребовал от "Баварии" 65 млн. фунтов за Нкунку

"Челси" сказал "Баварии", что хочет около 65 миллионов фунтов за нападающего Кристофера Нкунку.

Если верить Sky Sport Germany, Нкунку уже согласовал условия личного контракта с "Баварией", и теперь все зависит от договоренности двух клубов.



Летом 2023 "Челси" приобрел Нкунку у "РБ Лейпциг" 52 миллиона фунтов, и лондонский клуб чувствует, что с тех пор Кристофер увеличил свою стоимость, утверждает Evening Standard.



"Бавария" может попытаться снизить компенсацию за 27-летнего игрока сборной Франции, включив в сделку его соотечественника Матиса Теля, к которому существует встречный интерес "Челси", но пока речи об этом не идет, и эти два трансфера рассматриваются как отдельные.



Нкунку забил 13 голов за "Челси" в этом сезоне, но в рамках Премьер-Лиги отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе.