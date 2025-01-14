Кариус перешел в "Шальке-04"

Бывший голкипер "Ньюкасла" и "Ливерпуля" Лорис Кариус обрел новый клуб, присоединившись к "Шальке-04" из второй Бундеслиги.

Кариус находился без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Ньюкаслом", за который он сыграл только два матча.



Отдохнув полсезона, теперь 31-летний немец возвращается на родину, чтобы защищать цвета "Шальке-04", занимающего 13-е место во второй Бундеслиге.



"Я провел очень хорошие переговоры с представителями "Шальке-04", и я предвкушаю тренировки с командой. "Шальке-04" — большой клуб со страстными фанатами, что я всегда чувствовал во время своих матчей здесь", — сообщил Кариус.



Кариус представлял "Ливерпуль" с 2016 по 2022 год. Лорис сыграл 49 матчей за "красных", включая финал Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018.



Будучи юниором, Кариус также находился в системе "Манчестер Сити" с 2009 по 2011 год.