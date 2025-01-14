Клубы Премьер-Лиги избежали снятия очков в этом сезоне за нарушения правил финансового фейр-плей.

Напомним, конец календарного 2024 года был дедлайном для клубов Премьер-Лиги по подаче финансовой отчетности за прошлый сезон.



Правила Премьер-Лиги устанавливают допустимый лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период, и в прошлом сезоне соответствующие нарушения обернулись для "Эвертона" и "Ноттингем Форест" снятием очков.



На сей раз под угрозой снятия очков также были "Челси" и вернувшийся в Премьер-Лигу "Лестер", но все они избежали худшего сценария, сообщает The Telegraph.



Правда, параллельно Премьер-Лига продолжает свой диспут с "Лестером", который в декабре выиграл апелляцию насчет того, что Премьер-Лига не имеет юридической силы для применения санкций в отношении "лис" по причине их выбывания в Футбольную Лигу на сезон 2023/24.