"Сити" согласовал покупку Рейса
"Манчестер Сити" согласовал покупку центрального защитника бразильского "Палмейраса" Витора Рейса.
По информации The Guardian, "Сити" достиг принципиальной договоренности по Рейсу, который обойдется клубу с "Этихад" примерно в 30 миллионов фунтов.
Вместе с Абдукодиром Хусановым из "Ланса" и Омаром Мармушем из "Айнтрахта" 19-летний бразилец придаст импульс ослабленной травмами команде Хосепа Гвардиолы.
В последние недели "Сити" испытывал острый дефицит игроков, в том числе в центре обороны, где отсутствовали Джон Стоунс и Рубен Диаш.
Помимо "Сити", на Рейса претендовали многие другие клубы Премьер-Лиги и за ее пределами, включая "Арсенал", "Брайтон" и "Вулверхэмптон".
14.01.2025 17:00
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Эти ребята серьезны
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