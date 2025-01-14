"Сити" согласовал покупку Рейса

"Манчестер Сити" согласовал покупку центрального защитника бразильского "Палмейраса" Витора Рейса.

По информации The Guardian, "Сити" достиг принципиальной договоренности по Рейсу, который обойдется клубу с "Этихад" примерно в 30 миллионов фунтов.



Вместе с Абдукодиром Хусановым из "Ланса" и Омаром Мармушем из "Айнтрахта" 19-летний бразилец придаст импульс ослабленной травмами команде Хосепа Гвардиолы.



В последние недели "Сити" испытывал острый дефицит игроков, в том числе в центре обороны, где отсутствовали Джон Стоунс и Рубен Диаш.



Помимо "Сити", на Рейса претендовали многие другие клубы Премьер-Лиги и за ее пределами, включая "Арсенал", "Брайтон" и "Вулверхэмптон".