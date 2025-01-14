"Арсенал" купит Субименди за 51 млн. фунтов

Мартин Субименди "Арсенал" купит полузащитника испанского "Реал" Сосьедад" Мартина Субименди после окончания этого сезона.

Прошлым летом Субименди был целью номер один "Ливерпуля", однако Мартин предпочел остаться в родном Сан-Себастьяне.

Затем Субименди связывали с переходом в январе в "Манчестер Сити", который из-за травмы оказался лишен его партнера по сборной Испании Родри.

"Горожанам" Субименди тоже отказал, однако перед предложением "Арсенала" 25-летний испанец не устоял.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, сделка по Субименди "практически оформлена", однако трансфер состоится не в январе, а только по окончании сезона.

"Арсенал" договорился с Субименди напрямую, выразив готовность заплатить отступные в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов), поэтому "Реал Сосьедад" бессилен помешать уходу своей звезды.


Метки Арсенал, Реал Сосьедад, Субименди

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2025 16:00

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 14.01.2025 16:09 # breadpeat
    главное прыгать и падать шоб умел., а в Новый год разучил про доминирование и треблы

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  2. redwhitegun 14.01.2025 16:05 # redwhitegun
    Да всем поебать че там будет летом, нам прямо сейчас пизда приходит, АЛО!

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