"Арсенал" купит Субименди за 51 млн. фунтов
"Арсенал" купит полузащитника испанского "Реал" Сосьедад" Мартина Субименди после окончания этого сезона.
Прошлым летом Субименди был целью номер один "Ливерпуля", однако Мартин предпочел остаться в родном Сан-Себастьяне.
Затем Субименди связывали с переходом в январе в "Манчестер Сити", который из-за травмы оказался лишен его партнера по сборной Испании Родри.
"Горожанам" Субименди тоже отказал, однако перед предложением "Арсенала" 25-летний испанец не устоял.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, сделка по Субименди "практически оформлена", однако трансфер состоится не в январе, а только по окончании сезона.
"Арсенал" договорился с Субименди напрямую, выразив готовность заплатить отступные в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов), поэтому "Реал Сосьедад" бессилен помешать уходу своей звезды.
14.01.2025 16:00
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главное прыгать и падать шоб умел., а в Новый год разучил про доминирование и треблы
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Да всем поебать че там будет летом, нам прямо сейчас пизда приходит, АЛО!
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