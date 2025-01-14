"Арсенал" купит Субименди за 51 млн. фунтов

"Арсенал" купит полузащитника испанского "Реал" Сосьедад" Мартина Субименди после окончания этого сезона.

Прошлым летом Субименди был целью номер один "Ливерпуля", однако Мартин предпочел остаться в родном Сан-Себастьяне.



Затем Субименди связывали с переходом в январе в "Манчестер Сити", который из-за травмы оказался лишен его партнера по сборной Испании Родри.



"Горожанам" Субименди тоже отказал, однако перед предложением "Арсенала" 25-летний испанец не устоял.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, сделка по Субименди "практически оформлена", однако трансфер состоится не в январе, а только по окончании сезона.



"Арсенал" договорился с Субименди напрямую, выразив готовность заплатить отступные в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов), поэтому "Реал Сосьедад" бессилен помешать уходу своей звезды.