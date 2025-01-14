У Жезуса подозревают надрыв крестообразных связок колена

Габриэль Жезус У нападающего "Арсенала" Габриэля Жезуса подозревают надрыв крестообразных связок колена.

Жезус был вынужденно заменен уже в первом тайме проигранного "Арсеналом" в серии пенальти матча 3-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд.

По словам главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, диагноз Жезуса все еще нуждается в подтверждении, но "канониры" уже активно ищут замену выбывшему игроку.

"Теперь нам известно больше. Это совершенно не выглядит хорошо".

"Нам нужно мнение еще одного специалиста, и позже днем у нас будет дополнительная информация".

"Я не хочу ничего подтверждать, пока мы не получим окончательный вердикт позже днем. Мы были очень обеспокоены после матча, и мы очень обеспокоены сейчас".

"Мы активно ищем возможности на рынке укрепить состав. Мы были бы наивны, если бы не делали этого. Это шанс укрепить состав".

"Мы ищем и стараемся. Посмотрим, что мы сможем предпринять. Когда подписываешь игрока, в этом участвуют три стороны. У нас тоже есть свои ограничения", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Жезус, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2025 15:00

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  1. ratamahatta 14.01.2025 15:55 # ratamahatta
    Здоровья, только форму набрал

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  2. chelsea88 14.01.2025 15:46 # chelsea88
    Ехехехехе)))))

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  3. drogba11cool 14.01.2025 15:11 # drogba11cool
    Венгер растил топов и продавал и всегда был покеренком, Артета никого не растит а только покупает и ничем не лучше тех времен Венгера.

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  4. alienripley 14.01.2025 15:03 # alienripley
    Давайте подождем с форвардом до лета.. чё уж там.

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