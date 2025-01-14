У Жезуса подозревают надрыв крестообразных связок колена
У нападающего "Арсенала" Габриэля Жезуса подозревают надрыв крестообразных связок колена.
Жезус был вынужденно заменен уже в первом тайме проигранного "Арсеналом" в серии пенальти матча 3-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд.
По словам главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, диагноз Жезуса все еще нуждается в подтверждении, но "канониры" уже активно ищут замену выбывшему игроку.
"Теперь нам известно больше. Это совершенно не выглядит хорошо".
"Нам нужно мнение еще одного специалиста, и позже днем у нас будет дополнительная информация".
"Я не хочу ничего подтверждать, пока мы не получим окончательный вердикт позже днем. Мы были очень обеспокоены после матча, и мы очень обеспокоены сейчас".
"Мы активно ищем возможности на рынке укрепить состав. Мы были бы наивны, если бы не делали этого. Это шанс укрепить состав".
"Мы ищем и стараемся. Посмотрим, что мы сможем предпринять. Когда подписываешь игрока, в этом участвуют три стороны. У нас тоже есть свои ограничения", — цитирует Артету Sky Sports.
14.01.2025 15:00
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Последние комментарии:
Здоровья, только форму набрал
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Ехехехехе)))))
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Венгер растил топов и продавал и всегда был покеренком, Артета никого не растит а только покупает и ничем не лучше тех времен Венгера.
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Давайте подождем с форвардом до лета.. чё уж там.
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