Мойес не ожидал, что вернется в "Эвертон"

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес признался, что не ожидал своего возвращения в мерсисайдский клуб.

На прошлой неделе Мойес сменил Шона Дайча на тренерском мостике "Эвертона", в котором он прежде провел 11 лет до своего ухода в "Манчестер Юнайтед" в 2013 году.



Мойес не ожидал, что его позовут обратно, однако Дэвид признается, что просто не мог отказать клубу, который занимает особое место в его сердце.



"Думаю, Шон действительно хорошо трудился, и я не ожидал каких-либо изменений в это время. Это не так, что я был нацелен вернуться, но каждый знает, что "Эвертон" стоит особняком для меня относительно других клубов".



"С момента ухода из "Вес Хэма" у меня были другие возможности для работы — и немало, но я не чувствовал себя готовым к ним. В то же время я всегда думал, что, если мне предложат работу в "Эвертоне", это будет слишком большая возможность, чтобы от нее отказаться. Я хочу показать, что все еще достоин".



"В футболе ты всегда должен доказывать, что чего-то стоишь, и я постараюсь сделать это снова", — цитирует Мойеса BBC.