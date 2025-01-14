Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола жалеет, что не совершил больше приобретений прошлым летом.

Прошлым летом "Сити" приобрел Савиньо за 33.6 млн. фунтов и бесплатно вернул Илкая Гюндогана. По словам Гвардиолы, он сам настоял на этом, хотя боссы клуба предлагали ему больше новичков.



Первая половина этого сезона сложилась очень тяжело для "Сити" из-за эпидемии травм, заставив Гвардиолу пожалеть о том, что не использовал возможности, которые у него были.



"Летом клуб думал об этом, но я сказал: "Нет я не хочу совершать никаких приобретений. Я полагаюсь на команду и хочу оставить их". Пришел только Савиньо. И вернулся Гюндо, чего я не ожидал, но он вернулся. Я так сказал, поскольку очень полагаюсь на этих парней и думал, что смогу сделать это снова. Но после всех этих травм... Возможно, нам стоило совершить больше приобретений, но мы этого никогда не узнаем".



"Но я думаю, что наша команда и наш состав по-прежнему очень хороши. У меня есть это ощущение. У нас исключительный центр обороны, исключительные центральные защитники, как и все имеющиеся игроки. Иначе мы бы не добились того, что добились", — цитирует Гвардиолу The Guardian.