Гвардиола жалеет, что не совершил больше приобретений

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола жалеет, что не совершил больше приобретений прошлым летом.

Прошлым летом "Сити" приобрел Савиньо за 33.6 млн. фунтов и бесплатно вернул Илкая Гюндогана. По словам Гвардиолы, он сам настоял на этом, хотя боссы клуба предлагали ему больше новичков.

Первая половина этого сезона сложилась очень тяжело для "Сити" из-за эпидемии травм, заставив Гвардиолу пожалеть о том, что не использовал возможности, которые у него были.

"Летом клуб думал об этом, но я сказал: "Нет я не хочу совершать никаких приобретений. Я полагаюсь на команду и хочу оставить их". Пришел только Савиньо. И вернулся Гюндо, чего я не ожидал, но он вернулся. Я так сказал, поскольку очень полагаюсь на этих парней и думал, что смогу сделать это снова. Но после всех этих травм... Возможно, нам стоило совершить больше приобретений, но мы этого никогда не узнаем".

"Но я думаю, что наша команда и наш состав по-прежнему очень хороши. У меня есть это ощущение. У нас исключительный центр обороны, исключительные центральные защитники, как и все имеющиеся игроки. Иначе мы бы не добились того, что добились", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2025 13:00

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  1. crazy2008 14.01.2025 14:09 # crazy2008
    Лысый всегда имел кучу бабла на игроков. Скупал всех подряд, надо, не надо. Иногда просто ради того, чтобы не перешли в клубы-соперники. Имел полных три состава на лавке... А ты попробуй чего-то добиться без огромных денежных вливаний. Надеюсь, манситям запердолят по самые помидоры за нарушения правил фейрплей. И будут они дрочить на свои миллиарды где-нибудь в третьем дивизионе.

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  2. bes-ter 14.01.2025 13:01 # bes-ter
    Корень множество проблем как всегда бабы... уверен что развод очень затронул его внутреннее состояние

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