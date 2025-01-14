Мареске стыдно из-за ситуации с Чилуэллом

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признался, что ему стыдно из-за ситуации с защитником Беном Чилуэллом.

Чилуэлл провел 70 матчей в Премьер-Лиге и выигрывал Лигу Чемпионов с "Челси" за четыре года до назначения Марески, однако при Энцо 28-летний англичанин лишь однажды появился на футбольном поле в этом сезоне.



В данный момент Чилуэлл готовится к уходу из "Челси", и Мареске жаль, что так вышло. Бен просто не соответствует игровому стилю Энцо.



"Поскольку игроки хотят играть больше, есть шансы, что они уйдут. Но Бен был великолепен. Я должен сказать это — он был великолепен".



"Он был очень профессионален и упорно трудился. Мне стыдно из-за этой ситуации, но что касается его поведения, он был очень хорош".



"Почему он не играл? Во-первых, это мой выбор. А также потому, что Мало Гюсто, Рис Джеймс или Марк Кукурелья делают другого рода вещи во время матча, и я вижу это".



"Думаю, Чилуэлл — крайний защитник топ-уровня, он справляется со своей работой в обороне и в атаке, у него была возможность выигрывать трофеи в прошлом, он вызывался в свою сборную, но мне сложно представить, что Бен будет делать другого рода вещи", — цитирует Мареску ESPN.