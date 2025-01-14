Гвардиола: "Макати — особенный игрок"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника Джеймса Макати.

В этом сезоне Макати сыграл лишь 36 минут в Премьер-Лиге, а в минувшую субботу только в третий раз в этой кампании появился в стартовом составе "Сити", поучаствовав в разгроме "Солфорда" в Кубке Англии со счетом 8:0.



22-летний англичанин ухватился за свой шанс обеими руками, оформив хет-трик в течение 19 минут и заслужив похвалу Гвардиолы.



"Конечно, он может играть лучше. Он забил три гола, но он может играть лучше, в первом тайме он не был на высоте. Но с таким отношением к работе, таким хладнокровием и таким ритмом... Он — особенный игрок".



"Он является болельщиком "Сити", он провел в академии много, много лет. Он был одним из крупнейших талантов своего поколения, к которому относятся Джейдон Санчо, Коул Палмер, Морган Роджерс и Лиам Делап".



"Он играл с этими парнями и всегда был их капитаном. Я очень, очень доволен, что он с нами", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.