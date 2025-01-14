"Бавария" договорилась с Нкунку

"Бавария" достигла устной договоренности с нападающим "Челси" Кристофером Нкунку.

Только накануне появилась информация, что "Челси" может обменять Нкунку на вингера "Баварии" Матиса Теля, который, как и Кристофер, не проходит в стартовый состав своей команды в этом сезоне.



Как сообщает Sky Sport Germany, Нкунку решительно настроен вернуться в Бундеслигу, где ранее в своей карьере он отыграл четыре сезона за "РБ Лейпциг".



Утверждается, что "Бавария" и Нкунку уже достигли "полной устной договоренности" насчет долгосрочного контракта на выгодных для 27-летнего француза условиях.



"Бавария" собирается приобрести Нкунку в этом месяце независимо от того, как сложатся переговоры с "Челси" по Телю. Два клуба уже общаются между собой.