"Бавария" договорилась с Нкунку

Кристофер Нкунку "Бавария" достигла устной договоренности с нападающим "Челси" Кристофером Нкунку.

Только накануне появилась информация, что "Челси" может обменять Нкунку на вингера "Баварии" Матиса Теля, который, как и Кристофер, не проходит в стартовый состав своей команды в этом сезоне.

Как сообщает Sky Sport Germany, Нкунку решительно настроен вернуться в Бундеслигу, где ранее в своей карьере он отыграл четыре сезона за "РБ Лейпциг".

Утверждается, что "Бавария" и Нкунку уже достигли "полной устной договоренности" насчет долгосрочного контракта на выгодных для 27-летнего француза условиях.

"Бавария" собирается приобрести Нкунку в этом месяце независимо от того, как сложатся переговоры с "Челси" по Телю. Два клуба уже общаются между собой.


Метки Бавария, Нкунку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2025 10:00

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  1. naby-keita 14.01.2025 10:46 # naby-keita
    Чисто отмывание денег и ничего больше.

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  2. drogba11cool 14.01.2025 10:21 # drogba11cool
    Нулевый уголек как и все в членси

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