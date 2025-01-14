"Вест Хэм" заинтересован в Авоньи

"Вест Хэм" проявляет интерес к нападающему "Ноттингем Форест" Тайво Авоньи.

"Вест Хэм" принялся спешно искать нового нападающего после того, как Никлас Фюллькруг получил травму задней поверхности бедра и выбыл на три месяца.



"Вест Хэм" уже обозначил свой интерес к Маркусу Рэшфорду, но на игрока "Манчестер Юнайтед" хватает претендентов, поэтому "молотобойцы" рассматривают более реалистичные варианты.



По информации Sky Sports, на радаре у "Вест Хэма" находится Авоньи, который в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 15 матчей за "Форест", но лишь на два из них выходил в стартовом составе.



Помимо 27-летнего нигерийца, "Вест Хэм" присматривается к оцениваемому в 25 миллионов фунтов Элье Ваи из "Марселя".