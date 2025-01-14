Лейтон Бэйнс стал ассистентом Мойеса в "Эвертоне"
Бывший защитник "Эвертона" Лейтон Бэйнс был назначен помощником нового главного тренера "ирисок" Дэвида Мойеса.
В 2007 именно Мойес привел Бэйнса в "Эвертон", и приглашенный из "Уигана" игрок заслужил репутацию одного из лучших левых защитников в Премьер-Лиге за годы выступлений на "Гудисон Парк".
Вскоре после завершения игровой карьеры в 2020 году Бэйнс получил работу в академии "Эвертона" и до недавних пор тренировал команду U-18 "ирисок".
Именно Бэйнс в паре с капитаном "Эвертона" Шеймусом Коулменом руководил первой командой в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы" в прошлую пятницу, когда "ириски" уже уволили Шона Дайча, но еще не назначили Мойеса.
Вернувшись на должность главного тренера "Эвертона", Мойес решил, что 40-летний англичанин будет его ассистентом.
"Лейтон будет частью моего тренерского штаба. Я повышаю Лейтона. Учитывая нашу ситуацию, я постараюсь быстро наладить рабочий процесс с помощью людей, которых я знаю и которым доверяю", — цитирует Мойеса официальный веб-сайт "Эвертона".
Помимо Бэйнса, помогать Мойесу в мерсисайдском клубе будут Билли Маккинли и Алан Ирвайн.
14.01.2025 08:00
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