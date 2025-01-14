"Челси" может обменять Нкунку на Теля
"Челси" может обменять своего нападающего Кристофера Нкунку на вингера "Баварии" Матиса Теля.
Пока что Нкунку не удалось заслужить доверие главного тренера "Челси" Энцо Марески, который лишь трижды выпускал Кристофера в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
Если верить Sky Sport Germany, и эту информацию подтверждает журналист Фабрицио Романо, Нкунку выразил желание сменить "Челси" на "Баварию" в это трансферное окно, и сейчас два клуба обсуждают возможность обмена экс-игрока "РБ Лейпциг" на Теля. Правда, пока переговоры находятся на ранней стадии.
В то же время BBC утверждает, что "Челси" лишь сделал запрос насчет Теля, выразив готовность выдвинуть свое предложение о покупке 19-летнего француза, но Нкунку взамен не предлагал.
В данный момент неясно, что думает сам Тель насчет возможности отправиться в "Челси", но "синие" интересовались Матисом еще прошлым летом.
Тель, чей контракт рассчитан до 2029 года, лишь дважды выходил в стартовом составе "Баварии" в этом сезоне Бундеслиги.
14.01.2025 07:00
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