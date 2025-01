Светская хроника за вторник

"Челси" может отложить покупку Марка Гехи до лета. "Манчестер Юнайтед" назначил цену за Алехандро Гарначо. Хосеп Гвардиола расстался со своей женой. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Челси" заинтересован в покупке защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи, но может подождать с этим трансфером до лета. (BBC)



"Челси" готов избавиться от защитника Акселя Дисаси в это трансферное окно. (Fabrizio Romano)



"Бавария" готова поспорить с "Челси" за полузащитника "Юнайтед" Кобби Майну. (The Sun)



"Бавария" не собирается покупать Майну. (Sky Sport Germany)



"Юнайтед" может отправить в аренду защитника Тирелла Маласиа. (Daily Mail)



"Юнайтед" оценивает в 42 миллиона фунтов своего вингера Алехандро Гарначо, который интересен "Наполи". (Sport Italia)



"Вест Хэм" проявил интерес к нападающему "Юнайтед" Маркусу Рэшфорду. (The Telegraph)



"Тоттенхэм" заинтересован в аренде Рэшфорда. (The Independent)



Дортмундская "Боруссия" провела встречу с представителями Рэшфорда. (Sky Sport Germany)



"Манчестер Сити" продвинулся в переговорах с "Айнтрахтом" по Омару Мармушу и надеется согласовать компенсацию за египетского нападающего в размере 59 млн. фунтов плюс бонусы. Компромисс может быть достигнут в ближайшие 24 часа. (Sky Sport Germany)



"Бавария" не будет возобновлять свой интерес к капитану "Сити" Кайлу Уолкеру. (Sky Sport Germany)



Клубы из США, Бразилии и Европы проявляют интерес к вингеру "Ньюкасла" Мигелю Альмирону, который может сменить клуб в этом месяце. (The Telegraph)



"Астон Вилла" начала переговоры с "Севильей" насчет защитника Лоика Баде. (L'Equipe)



"Лестер" покупает крайнего защитника "Пармы" Войо Кулибали за 3 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Ноттингем Форест" открыт к предложениям насчет нападающего Эммануэля Денниса, который интересен клубам Чемпионшипа, Серии А и Ла Лиги. (Sky Sports)



Другое



Во вторник Премьер-Лига начнет разбирательства с клубами, которые нарушили правила ФФП в период с 2021 по 2024 год. (Sky Sports)



Боссы FA планируют отменить экстра-таймы в Кубке Англии со следующего сезона — в случае ничейного счета в основное время команды будут сразу переходить к серии пенальти. (The Sun)



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола и его супруга Кристина Серра решили разойтись после более 30 лет вместе. Решение о разводе было принято еще в декабре. (Sport)



Лондонский стадион обходится британским налогоплательщикам 1 млн. фунтов каждую неделю. (The Sun)