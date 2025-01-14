"Боруссия" начала переговоры по второму игроку "Челси"
Дортмундская "Боруссия" начала переговоры с "Челси" насчет второго игрока, не сей раз — полузащитника Кэрни Чуквуэмеки.
На днях стало известно, что "Боруссия" хочет заполучить защитника "Челси" Ренату Вейгу, хотя "синие" предпочитают постоянный трансфер или аренду с обязательством по выкупу.
По информации журналиста Бена Джейкобса, также "Боруссия" нацелилась на Чуквуэмеку, причем в случае с Кэрни "синие" открыты к обычной аренде.
Чуквуэмека не сыграл ни минуты в этом сезоне Премьер-Лиги, поэтому "Челси" готов отправить 21-летнего англичанина за практикой. Если "синие" не найдут подходящего варианта, то пристанищем для Кэрни на вторую половину кампании может стать родственный "Страсбур".
14.01.2025 00:05
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Какой же непривлекательный проект у Членси, никто в здравом уме не пойдет в эту помойку.
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