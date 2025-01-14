"Боруссия" начала переговоры по второму игроку "Челси"

Кэрни Чуквуэмека Дортмундская "Боруссия" начала переговоры с "Челси" насчет второго игрока, не сей раз — полузащитника Кэрни Чуквуэмеки.

На днях стало известно, что "Боруссия" хочет заполучить защитника "Челси" Ренату Вейгу, хотя "синие" предпочитают постоянный трансфер или аренду с обязательством по выкупу.

По информации журналиста Бена Джейкобса, также "Боруссия" нацелилась на Чуквуэмеку, причем в случае с Кэрни "синие" открыты к обычной аренде.

Чуквуэмека не сыграл ни минуты в этом сезоне Премьер-Лиги, поэтому "Челси" готов отправить 21-летнего англичанина за практикой. Если "синие" не найдут подходящего варианта, то пристанищем для Кэрни на вторую половину кампании может стать родственный "Страсбур".


Метки Боруссия, Челси, Чуквуэмека

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2025 00:05

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  1. drogba11cool 14.01.2025 00:06 # drogba11cool
    Какой же непривлекательный проект у Членси, никто в здравом уме не пойдет в эту помойку.

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