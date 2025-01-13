Защитник "Манчестер Юнайтед" Кайл Уолкер отверг интерес из Саудовской Аравии, чтобы перейти в один из европейских клубов.

На прошлой неделе Уолкер попросил спортивного директора "Сити" Чики Бегиристайна отпустить его из клуба. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поведал об этом после победы 8:0 над "Солфордом" в Кубке Англии.



По информации talkSPORT, Уолкер уже отверг интерес из Саудовской Аравии, где 34-летнему англичанину были готовы платить 500,000 фунтов в неделю.



Уолкер намерен остаться в Европе, чтобы спасти свою карьеру карьеру в сборной Англии и достичь рубежа в 100 матчей за национальную команду. Сейчас Кайл всего в семи играх от этой отметки.



Претендентом номер один на Уолкера, который выиграл с "Сити" 17 трофеев после своего перехода из "Тоттенхэма" в 2017 году, остается "Милан". Также ветерана сватают в "Интер".



А если верить Daily Mail, в минувший уикенд Уолкер уже провел прощальную вечеринку для друзей, готовясь к скорому отъезду из Англии.