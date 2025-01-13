"Ливерпуль" обсуждает покупку Цимаса

"Ливерпуль" начал переговоры о покупке нападающего "Нюрнберга" Стефаноса Цимаса грядущим летом.

По информации Sky Sport Germany, несколько дней назад между "Ливерпулем" и "Нюрнбергом" состоялся телефонный разговор. Также "красные" уже побеседовали с лагерем Цимаса.



Этот сезон Цимас проводит за "Нюрнберг" на правах аренды из греческого ПАОКа, однако клубу второго немецкого дивизиона принадлежит опция выкупа Стефаноса за 18 миллионов евро (15 млн. фунтов).



"Нюрнберг" уже решил, что выкупит Цимаса, но, видимо, лишь для того, чтобы затем повыгоднее продать 19-летнего грека, забившего восемь голов в этом сезоне.



Приобретение Цимаса может обойтись "Ливерпулю" в 25 млн. евро (21 млн. фунтов) плюс бонусы.



Помимо "Ливерпуля", интерес к Цимасу также проявляют "Челси", "Брайтон", "Астон Вилла" и многие клубы Бундеслиги.