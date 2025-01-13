"Ливерпуль" отправил Калвина Рэмси в "Килмарнок"

"Ливерпуль" отправил своего правого защитника Калвина Рэмси в аренду в "Килмарнок" до конца сезона.

Рэмси принадлежит "Ливерпулю" после перехода из "Абердина" за 4.2 млн. фунтов летом 2022. В своем дебютном сезоне на "Энфилде" Калвину довелось сыграть в Лиге Чемпионов и дебютировать за сборную Шотландии.



Однако травмы помешали дальнейшему прогрессу 21-летнего защитника, который успел побывать в "Престоне" и "Болтоне" на правах аренды.



Ранее в январе Рэмси вернулся из представляющего Лигу Один "Уигана" и теперь отправляется в очередную аренду — Калвин будет выступать на родин за "Килмарнок", располагающийся на девятой позиции в шотландском первенстве.