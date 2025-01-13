"Валенсия" арендовала Макса Ааронса у "Борнмута"

Правый защитник "Борнмута" Макс Ааронс проведет вторую половину сезона 2024/25 в испанской "Валенсии" на правах аренды.

Сыграв свыше 200 матчей за "Норвич", летом 2023 Ааронс присоединился к "Борнмуту". Макс выходил в стартовом составе на дебютный матч Андони Ираолы в качестве главного тренера "вишнок".



Однако Ааронсу так и не удалось заиграть в "Борнмуте". В этом сезоне 25-летний англичанин принял участие всего в трех матчах Премьер-Лиги.



Дефицит игрового времени подтолкнул Ааронса к командировке в "Валенсию", которая, как сообщает talkSPORT, получила опцию последующего выкупа Макса за 7.5 млн. фунтов.



"Валенсия" давно интересовалась Ааронсом, впервые обратившись насчет Макса еще в 2020 году.