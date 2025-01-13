"Валенсия" арендовала Макса Ааронса у "Борнмута"

Макс Ааронс Правый защитник "Борнмута" Макс Ааронс проведет вторую половину сезона 2024/25 в испанской "Валенсии" на правах аренды.

Сыграв свыше 200 матчей за "Норвич", летом 2023 Ааронс присоединился к "Борнмуту". Макс выходил в стартовом составе на дебютный матч Андони Ираолы в качестве главного тренера "вишнок".

Однако Ааронсу так и не удалось заиграть в "Борнмуте". В этом сезоне 25-летний англичанин принял участие всего в трех матчах Премьер-Лиги.

Дефицит игрового времени подтолкнул Ааронса к командировке в "Валенсию", которая, как сообщает talkSPORT, получила опцию последующего выкупа Макса за 7.5 млн. фунтов.

"Валенсия" давно интересовалась Ааронсом, впервые обратившись насчет Макса еще в 2020 году.


Метки Ааронс, аренда, Борнмут, Валенсия, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2025 20:00

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  1. hachidlo 13.01.2025 20:38 # hachidlo
    "Норвич" назвал "Баварии" цену за Ааронса

    Макс Ааронс "Норвич" установил цену в 35 миллионов фунтов за своего правого защитника Макса Ааронса, в битве за которого готовы сойтись крупнейшие клубы Европы.

    Источник: http://fapl.ru/tags/%C0%E0%F0%EE%ED%F1/

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