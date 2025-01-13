Дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем" состоится 12 февраля

Отложенное дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем" в рамках Премьер-Лиги состоится в среду, 12 февраля.

Напомним, это мерсисайдское дерби должно было состояться еще 7 декабря, однако из-за непогоды матч был отложен.



Теперь "Эвертон" и "Ливерпуль" сыграют 12 февраля — при условии, что "Ливерпуль" минует стыковой раунд плей-офф Лиги Чемпионов, матчи которого запланированы на 11-12 и 18-19 февраля.



Пока все идет к тому, что "Ливерпуль" удержится в топ-8 Лиги Чемпионов и избежит дополнительного раунда — "красные" выиграли все шесть своих матчей.



Стоит отметить, что это будет последнее в истории мерсисайдское дерби на "Гудисон Парк", потому что со следующего сезона "Эвертон" будет выступать на новом стадионе.



Кроме того, это дерби "Эвертон" проведет при новом главном тренере, только на прошлой неделе сменив Шона Дайча на Дэвида Мойеса.