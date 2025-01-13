Слот: "Форест" в гонке"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что "Ноттингем Форест" нужно воспринимать как реального претендента на титул Премьер-Лиги.

Свое единственное поражение в этом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" потерпел как раз от "Форест", проиграв на "Энфилде" со счетом 0:1 в сентябре.



Во вторник "Ливерпуль" совершит ответный визит к "Форест", который сейчас занимает третье место в таблице, и Слот воспринимает своего соперника как участника чемпионской гонки.



"Я всегда говорил, что наилучшим образом можно судить о таблице посреди сезона".



"Сейчас этот момент настал, и "Форест" находится наверху, вместе с нами, "Арсеналом", "Челси", "Сити" и всеми остальными. Они определенно являются командой, соперничающей с нами и с другими командами".



"Если вы посмотрите на их результаты и на то, как они играют, то они заслуживают, чтобы их воспринимали таким образом".



"Они являются командой, которая едва пропускает голы, и у этого есть причина: они не рискуют при розыгрыше мяч".



"Поэтому в большинстве случаев, когда они совершают потерю, у них остается много игроков позади мяча. А если им нужно обороняться, я вижу 11 игроков, которые упорно трудятся, чтобы помешать другой команде забить", — цитирует Слота BBC.