"Вилла" договорилась о покупке Малена

"Астон Вилла" достигла договоренности с дортмундской "Боруссией" насчет приобретения вингера Дониэлла Малена.

По информации talkSPORT, после нескольких отклоненных предложений "Вилла" согласовала компенсацию за Малена в размере 22 миллионов фунтов. Еще 2 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



Теперь Мален направляется на медобследование в бирмингемский клуб, потому что ранее 25-летний голландец уже дал свое согласие присоединиться к команде Унаи Эмери.



"Вилла" надеется завершить все формальности до ближайшего уикенда, чтобы Мален смог сыграть против "Арсенала", в системе которого он провел некоторое время в качестве юниора.



В прошлом сезоне Мален стал лучшим бомбардиром "Боруссии" в Бундеслиге с 13 голами, но в этой кампании Дониэлл не блещет и вдобавок испытывает дефицит игровых минут.