"Милан" сделает запрос насчет Рэшфорда

Итальянский "Милан" готовится сделать официальный запрос насчет нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Ожидается, что вторую половину этого сезона Рэшфорд проведет за пределами родного "Юнайтед", и возможность арендовать Маркуса вызвала интерес у многих европейских клубов.



На днях Златан Ибрагимович, советник "Милана" и бывший партнер Рэшфорда по "Юнайтед", публично высказался насчет интереса своего клуба к Маркусу, и Sky Sports ожидает, что теперь "россонери" официально обратятся к "красным дьяволам".



В данный момент "Юнайтед" предпочитает отправить Рэшфорда в обычную аренду, без последующего выкупа. При этом "дьяволы" понимают, что им придется субсидировать часть зарплаты 27-летнего англичанина в 325,000 фунтов в неделю.



"Милан" также заинтересован в защитнике "Манчестер Сити" Кайле Уолкере, но Рэшфорд — приоритет для клуба Серии А.